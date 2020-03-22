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Киоски с готовой едой приостановят работу из-за перехода россиян на удаленку

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Операторы киосков самообслуживания с готовой едой вынуждены сокращать бизнес. Происходит это из-за перехода офисных сотрудников на удаленку на фоне пандемии коронавируса, пишет «Коммерсантъ».

Киоски с готовой едой приостановят работу из-за перехода россиян на удаленку

Одни игроки остановили обслуживание точек, другие — урезают ассортимент.

Так, группа Uvenco, развивающая киоски самообслуживания Self, приостановит поставку блюд. Произойдет это с 23 марта и коснется блюд со сроком хранения менее 12 дней.

В группе заявили, что киоски работают «в штатном режиме с поправкой на текущую численность сотрудников компаний-клиентов».

По собственным данным, Uvenco насчитывает 450 киосков, больше половины расположены в Москве. Если сеть полностью прекратит работу в столице, Uvenco будет терять 20 млн рублей выручки за каждые две недели. 

DC Daily, развивающая одноименные киоски с готовой едой, прекратит работу на одну-две недели. Произойдет это с 23 марта. В самой компании заявили, что вся команда уходит на карантин. DC Daily насчитывает больше 300 киосков.

«Вкусвилл», который развивает свои киоски самообслуживания, рассказал о приостановке работы больше половины точек. Но ситуация постоянно меняется, отметили в компании. У «Вкусвилла» на начало года было больше 200 автоматов.

В холдинге Ginza Project, развивающем автоматы с едой Ginza Go, заявили, что не работает треть аппаратов. Сеть насчитывает около 40 киосков.

Напомним, на фоне распространения коронавируса многие компании перевели сотрудников на удаленку, в том числе «Яндекс», Mail.ru Group, «Газпромбанк», ВТБ, «Райффайзенбанк» и другие.

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