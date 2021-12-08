Кипрские офшоры Саида Гуцериева получат от «М.Видео» 3,8 млрд рублей промежуточных дивидендов за 2021 год

Акционеры ПАО «М.Видео» (Группа «М.Видео-Эльдорадо») 8 декабря на внеочередном собрании утвердили выплату промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2021 года в размере 6,3 млрд рублей, или 35 рублей на акцию.
На собрании «За» выплату дивидендов отдано 81,99% голосов, «Воздержались» — 18%, говорится в материалах компании.
Дата закрытия реестра — 16 декабря. Дивиденды будут перечислены всем акционерам в течение 10 или 25 рабочих дней после указанной даты.
Планируется, что на выплаты направят 100% скорректированной чистой прибыли по МСФО за 2021 год. Дивиденды выплачивают два раза в год.
На сайте «М.Видео» указано, что 10,4% ПАО «М.Видео» принадлежат зарегистрированной на Кипре «Веридж Инвестментс», еще 50% — у кипрской «Эрикария Холдингс». Их бенефициар — Саид Гуцериев. Таким образом, предприниматель получит 3,8 млрд рублей из утвержденной суммы выплат.
По данным РБК, Саид Гуцериев — сын известного российского миллиардера Михаила Гуцериева.
Еще 15% компании владеет Media Saturn Holding, 0,8% — у ООО «МВМ». На долю прочих акционеров приходится 23,8%.
В 2020 году акционеры ПАО «М.Видео» получили 12,2 млрд рублей, на каждую акцию — 68 рублей, что составляет 100% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.
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Фото на обложке: М.Видео
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