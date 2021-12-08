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Кипрские офшоры Саида Гуцериева получат от «М.Видео» 3,8 млрд рублей промежуточных дивидендов за 2021 год

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Акционеры ПАО «М.Видео» (Группа «М.Видео-Эльдорадо») 8 декабря на внеочередном собрании утвердили выплату промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2021 года в размере 6,3 млрд рублей, или 35 рублей на акцию.

Кипрские офшоры Саида Гуцериева получат от «М.Видео» 3,8 млрд рублей промежуточных дивидендов за 2021 год

На собрании «За» выплату дивидендов отдано 81,99% голосов, «Воздержались» — 18%, говорится в  материалах компании.

Дата закрытия реестра — 16 декабря. Дивиденды будут перечислены всем акционерам в течение 10 или 25 рабочих дней после указанной даты.

Планируется, что на выплаты направят 100% скорректированной чистой прибыли по МСФО за 2021 год. Дивиденды выплачивают два раза в год.

На сайте «М.Видео» указано, что 10,4% ПАО «М.Видео» принадлежат зарегистрированной на Кипре «Веридж Инвестментс», еще 50% — у кипрской «Эрикария Холдингс». Их бенефициар — Саид Гуцериев. Таким образом, предприниматель получит 3,8 млрд рублей из утвержденной суммы выплат.

По данным РБК, Саид Гуцериев — сын известного российского миллиардера Михаила Гуцериева.

Еще 15% компании владеет Media Saturn Holding, 0,8% — у ООО «МВМ». На долю прочих акционеров приходится 23,8%.

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В 2020 году акционеры ПАО «М.Видео» получили 12,2 млрд рублей, на каждую акцию — 68 рублей, что составляет 100% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.

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Фото на обложке: М.Видео

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