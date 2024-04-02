Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Карты системы «Мир» перестанут работать в Киргизии с 5 апреля

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Карты системы «Мир» перестанут работать в Киргизии с 5 апреля. Это связано с санкциями, введенными в отношении Национальной системы платежных карт.

Карты системы «Мир» перестанут работать в Киргизии с 5 апреля

Карты платежной системы «Мир» прекратят обслуживать в Киргизии с 5 апреля. Об этом сообщил оператор платежной системы. 

«[...] как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы “Элкарт”, информирует о прекращении обслуживания с 05 апреля 2024 года банковских карт “Мир” в своей инфраструктуре в связи с расторжением взаимоотношений с АО “НСПК”, – говорится в сообщении оператора. 

Держателям карт «Мир» станут недоступны их обслуживание в эквайринговых устройствах, переводы с карты на карту, интернет-платежи в торгово-сервисных предприятиях.

Национальная система платежных карт (НСПК) является оператором платежной системы «Мир». 23 февраля 2024 года США ввели санкции в отношении НСПК.

Фото на обложке: Andrey_Kuzmin / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Нужна ли вам карта «Мир» и где ей пользоваться?
  2. 2 Вернуть деньги с Qiwi-кошелька можно онлайн, ChatGPT доступен без регистрации: главное 2 апреля
  3. 3 Разработчик российского аналога Microsoft Office получил убыток в 2023 году
  4. 4 Мосбиржа приостановит торги расписками X5 Group 5 апреля
  5. 5 b2b-переводы через СПБ, бизнес-аккаунты в Telegram: главное 1 апреля

ВОЗМОЖНОСТИ

03 апреля 2024

МТС Challenge

05 апреля 2024

Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект

05 апреля 2024

Венчурный конкурс

Все ВОЗМОЖНОСТИ