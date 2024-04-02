Карты системы «Мир» перестанут работать в Киргизии с 5 апреля

Карты системы «Мир» перестанут работать в Киргизии с 5 апреля. Это связано с санкциями, введенными в отношении Национальной системы платежных карт.

Карты платежной системы «Мир» прекратят обслуживать в Киргизии с 5 апреля. Об этом сообщил оператор платежной системы.

«[...] как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы “Элкарт”, информирует о прекращении обслуживания с 05 апреля 2024 года банковских карт “Мир” в своей инфраструктуре в связи с расторжением взаимоотношений с АО “НСПК”, – говорится в сообщении оператора.

Держателям карт «Мир» станут недоступны их обслуживание в эквайринговых устройствах, переводы с карты на карту, интернет-платежи в торгово-сервисных предприятиях.

Национальная система платежных карт (НСПК) является оператором платежной системы «Мир». 23 февраля 2024 года США ввели санкции в отношении НСПК.

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