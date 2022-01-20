Название на кириллице повышает узнаваемость бренда в 4 раза — исследование

Названия на кириллице повышают узнаваемость бренда в 4 раза. К такому выводу пришли специалисты девелоперской компании GloraX, проведя опрос среди своих клиентов.

Исследование GloraX показало, что россиянам больше нравится, когда компании именуются на кириллице – об этом заявили 73% респондентов. По данным исследования, названия на русском запоминаются в 4 раза быстрее, чем на английском, а также повышают узнаваемость бренда.

«Результаты исследования подтверждаются и научными открытиями советских ученых в отрасли кибернетической лингвистики, согласно которым люди воспринимают смысловое содержание и звуки отдельно друг от друга. Это значит, что каждому звуку соответствует определенное подсознательное значение и именно при произнесении звуков у человека возникают определенные ассоциации», – отметили в GloraX.

Авторы исследования добавили, что названия на кириллице быстрее читаются и сразу вызывают ассоциации с местом расположения. Половина респондентов, принявших участие в исследовании, готова была воспроизвести прочитанные на кириллице названия даже через несколько дней, подчеркнули в GloraX.

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