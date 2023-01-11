Kirov Group Ventures инвестировал в стартап AirCloud

Стартап AirCloud, разработавший платформу для развертывания VDI и DaaS инфраструктуры, привлек инвестиции от фонда Kirov Group Ventures. Фонд получила 5% стартапа, об этом RB.RU рассказали в пресс-службе организации.
Сумма вложений в проект не раскрывается. В Kirov Group Ventures уточнили, что сделка прошла по оценке seed-стадии проекта, компания получила 5% стартапа. Там также отметили, что ранее AirCloud привлекал средства только от «ангелов», Kirov Group Ventures стал первым структурированным инвестором.
Платформа AirCloud предлагает универсальные решения для виртуальных систем, например, проприетарный протокол передачи данных между сервером и рабочей станцией. Также площадка предлагает компактный «тонкий» клиент с удаленным доступом и управлением.
Новый продукт позволит создать быстро работающее удаленное рабочее место. Благодаря системе кластерной балансировке нагрузки компании смогут сэкономить до 40% расходов на серверное оборудование.
Стартап планирует расширять присутствие в корпоративном секторе, поскольку со времен пандемии коронавируса многие компании до сих пор активно применяют практику удаленной работы.
Фото на обложке: Amnaj Khetsamtip /
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