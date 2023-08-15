Новый владелец «Авито» купил оператора сервисов для бизнеса

Новый владелец «Авито» купил компанию-оператора сервисов для бизнеса «Передовые платежные решения». Она предоставляет сервисы для оптимизации деятельности автопарков, организации поездок, работы с грузом.
Инвестиционный холдинг Kismet Capital Group стал владельцем компании «Передовые платежные решения» (ППР). Она является оператором сервисов для бизнеса, говорится в сообщении ППР. Бывшим владельцем ППР являлся американский холдинг Fleetcor Technologies, Inc.
Стороны сделки получили разрешения ФАС, правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями и лицензию Управления по контролю над иностранными активами Минфина США, уточнили в ППР.
Под контроль Kismet Capital Group перешли само ООО «ППР» и все его дочерние предприятия. Компания продолжит развитие на рынке корпоративных услуг как самостоятельная.
Портфель ППР представлен сервисом для оптимизации работы автопарков, организации деловых поездок и работы с грузами.
Kismet Capital Group купил сервис «Авито» за 151 млрд рублей в октябре 2022 года у южноафриканского холдинга Naspers.
Фото на обложке: SFIO CRACHO /
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