Бывший гендиректор «Мегафона» планирует приобрести сотовые вышки Veon — СМИ

Компания Ивана Таврина Kismet направила холдингу Veon заявку на приобретение его сотовых вышек в России. Сейчас на них размещено оборудование «Вымпелкома». Так бывший гендиректор «Мегафона» может создать второго по величине в Европе оператора мобильной инфраструктуры

Условия, изложенные в заявке, источники не раскрыли. Возможное приобретение башен сам Иван Таврин комментировать не стал, а в холдинге не ответили на вопросы издания, сообщили «Ведомости».

По словам аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина, главный риск при покупке башенных активов — отсутствие арендаторов. После покупки башня может интересовать только предыдущего владельца-оператора. «Для того чтобы бизнес был рентабельным и окупался в разумные сроки, на башне должно присутствовать оборудование как минимум двух, а лучше нескольких операторов», — подчеркнул он.

В начале августа стало известно, что Первая башенная компания (ПБК), на баланс которой свои вышки перевел «Мегафон» и инфраструктурный оператор «Вертикаль», 75% акций которого принадлежит Таврину, ведет переговоры об объединении и последующем выходе на биржу через Kismet Acquisition Two.

При этом оценка ПБК составляет около 90 млрд рублей, рассказал «Ведомостям» собеседник, знакомый с менеджерами одной из сторон сделки.

По данным AC&M-Consulting, к началу года у ПБК было 18 тысяч башен и вышек, у Национальной башенной компании (НБК), которой принадлежат антенно-мачтовые сооружения Veon в России – около 15 тысяч, у «Вертикали» – чуть менее пяти тысяч. Объединение этих трех активов привело бы к консолидации почти половины рынка в руках одного игрока.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что объединение активов ПБК, НБК и «Вертикали» приведет к созданию второго по количеству вышек в Европе инфраструктурного оператора. На первом месте сейчас Cellnex Telecom, у которого около 128 тысяч антенно-мачтовых сооружений и работающий в 12 европейских странах.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: KPhrom / Shutterstock