Китайский стартап изобрел девайс для поцелуев на расстоянии

Китайский стартап Siweifushe создал устройство для поцелуев на расстоянии, сообщает The Guardian. Приспособление назвали MUA.
В силиконовые губы девайса внедрили специальные датчики, которые собирают информацию о поцелуе. Во время самого акта девайс издает характерные звуки и становится теплее.
Данные, которые собирает устройство, обрабатываются и отправляются другому человеку в специальном приложении. Второй пользователь загружает информацию, а его устройство имитирует поцелуй в соответствии с полученными сведениями. Гаджет обрабатывает движение губ и звуки. Сведения о чьем-то поцелуе можно отправить и третьим лицам.
Разработчики также предусмотрели возможность скачать профиль поцелуя, который загрузил другой человек, и воспроизвести его на своем девайсе.
Идея нестандартного устройства родилась во время карантинных мер из-за пандемии коронавируса, когда люди были заперты в домах и подолгу не виделись с близкими, рассказывает один из создателей MUA Чжао Цзяньбо.
По его словам, за две недели после выпуска девайся в январе текущего года компания продала более 3 тыс. устройств. Еще 20 тыс. покупателей оформили заказы. Стоимость гаджета составляет $38 или 260 юаней.
Пользователи встретили изобретение неоднозначно, пишет The Guardian. Некоторые жаловались на чувство неловкости во время поцелуя. Главной претензией стало отсутствие языка.
Фото на обложке: Shtennikova Evgenia /
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