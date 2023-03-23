Китайский стартап изобрел девайс для поцелуев на расстоянии

В силиконовые губы девайса внедрили специальные датчики, которые собирают информацию о поцелуе. Во время самого акта девайс издает характерные звуки и становится теплее.

Данные, которые собирает устройство, обрабатываются и отправляются другому человеку в специальном приложении. Второй пользователь загружает информацию, а его устройство имитирует поцелуй в соответствии с полученными сведениями. Гаджет обрабатывает движение губ и звуки. Сведения о чьем-то поцелуе можно отправить и третьим лицам.

Разработчики также предусмотрели возможность скачать профиль поцелуя, который загрузил другой человек, и воспроизвести его на своем девайсе.

Идея нестандартного устройства родилась во время карантинных мер из-за пандемии коронавируса, когда люди были заперты в домах и подолгу не виделись с близкими, рассказывает один из создателей MUA Чжао Цзяньбо.

По его словам, за две недели после выпуска девайся в январе текущего года компания продала более 3 тыс. устройств. Еще 20 тыс. покупателей оформили заказы. Стоимость гаджета составляет $38 или 260 юаней.

Пользователи встретили изобретение неоднозначно, пишет The Guardian. Некоторые жаловались на чувство неловкости во время поцелуя. Главной претензией стало отсутствие языка.

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