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Китайский стартап изобрел девайс для поцелуев на расстоянии

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Китайский стартап Siweifushe создал устройство для поцелуев на расстоянии, сообщает The Guardian. Приспособление назвали MUA.

Китайский стартап изобрел девайс для поцелуев на расстоянии

В силиконовые губы девайса внедрили специальные датчики, которые собирают информацию о поцелуе. Во время самого акта девайс издает характерные звуки и становится теплее.

Данные, которые собирает устройство, обрабатываются и отправляются другому человеку в специальном приложении. Второй пользователь загружает информацию, а его устройство имитирует поцелуй в соответствии с полученными сведениями. Гаджет обрабатывает движение губ и звуки. Сведения о чьем-то поцелуе можно отправить и третьим лицам.

Разработчики также предусмотрели возможность скачать профиль поцелуя, который загрузил другой человек, и воспроизвести его на своем девайсе.

Идея нестандартного устройства родилась во время карантинных мер из-за пандемии коронавируса, когда люди были заперты в домах и подолгу не виделись с близкими, рассказывает один из создателей MUA Чжао Цзяньбо.

По его словам, за две недели после выпуска девайся в январе текущего года компания продала более 3 тыс. устройств. Еще 20 тыс. покупателей оформили заказы. Стоимость гаджета составляет $38 или 260 юаней.

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Пользователи встретили изобретение неоднозначно, пишет The Guardian. Некоторые жаловались на чувство неловкости во время поцелуя. Главной претензией стало отсутствие языка.

Фото на обложке: Shtennikova Evgenia / Shutterstock


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