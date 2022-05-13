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Сеть маникюрных салонов Kistochki объявила о дефолте

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Петербургская сеть салонов красоты Kistochki, которой владеет основатель «Таксовичкоф» и «Грузовичкоф», объявила о дефолте. Компания не может рассчитаться по облигациям, которые выпустила почти три года назад.

Сеть маникюрных салонов Kistochki объявила о дефолте

Информация о дефолте ООО «Кисточки Финанс» опубликована на сайте центра раскрытия правовой информации. Компания заявила, что не может погасить обязательства о облигационным займам.

В 2019 году Kistochki выпустила облигации на общую сумму 40 млн рублей. Почти половину из них потратили на открытие двух салонов в Москве, 5 млн рублей – на покрытие убытков, еще 5 млн рублей – на развитие салона в Петербурге.

В Kistochki заявили, что могут выкупить только четверть облигаций по номинальной стоимости – это 10 млн рублей. По остальному пакету обязательств компания будет искать способы реструктуризации долга.

Согласно данным из ЕГРЮЛ, сеть Kistochki принадлежит основателю сервисов «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф» Игорю Рудзия. Kistochki располагает 23 салонами красоты в Петербурге и Ленинградской области.

Фото на обложке: yandex

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