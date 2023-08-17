Продажи китайских премиум-автомобилей в России выросли в пять раз с начала года

Продажи китайских автомобилей премиум класса в России выросли в пять с половиной раз с начала года. Самой популярной маркой стала Exeed – на нее пришлось 73% рынка. Всего же китайский премиум-сегмент обеспечил 5,6% российского рынка новых автомобилей.
С начала 2023 года в России в 5,5 раз выросли продажи премиальных автомобилей китайских брендов. Об этом сообщает «Автостат». В штуках количество проданных авто составило 28 тыс.
Лидером по продажам среди брендов стал Exeed, занял 73% рынка (20,1 тыс. проданных машин). На втором месте расположился Tank с долей 14% и 3,8 тыс. экземпляров.
Китайские автомобили премиум класса по итогам семи месяцев 2023 года заняли 5,6% рынка новых авто в России. На западные бренды, включая Mercedes-Benz, BMW, Lexus, пришлось 3,6% продаж новых машин.
Фото на обложке: Roman Vyshnikov /
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