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Продажи китайских премиум-автомобилей в России выросли в пять раз с начала года

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Продажи китайских автомобилей премиум класса в России выросли в пять с половиной раз с начала года. Самой популярной маркой стала Exeed – на нее пришлось 73% рынка. Всего же китайский премиум-сегмент обеспечил 5,6% российского рынка новых автомобилей.

Продажи китайских премиум-автомобилей в России выросли в пять раз с начала года

С начала 2023 года в России в 5,5 раз выросли продажи премиальных автомобилей китайских брендов. Об этом сообщает «Автостат». В штуках количество проданных авто составило 28 тыс.

Лидером по продажам среди брендов стал Exeed, занял 73% рынка (20,1 тыс. проданных машин). На втором месте расположился Tank с долей 14% и 3,8 тыс. экземпляров.

Китайские автомобили премиум класса по итогам семи месяцев 2023 года заняли 5,6% рынка новых авто в России. На западные бренды, включая Mercedes-Benz, BMW, Lexus, пришлось 3,6% продаж новых машин.

Фото на обложке: Roman Vyshnikov / Shutterstock

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