Продажи китайских автомобилей премиум класса в России выросли в пять с половиной раз с начала года. Самой популярной маркой стала Exeed – на нее пришлось 73% рынка. Всего же китайский премиум-сегмент обеспечил 5,6% российского рынка новых автомобилей.

Продажи китайских премиум-автомобилей в России выросли в пять раз с начала года