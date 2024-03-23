Китай обогнал США по числу ведущих ученых в области ИИ — исследование MacroPolo

Из-за бума вокруг чат-ботов на базе искусственного интеллекта и генеративного ИИ, производимых американскими техногигантами вроде Google и OpenAI, создается впечатление, будто все лучшие умы в области ИИ родом из США. Но новое исследование MacroPolo показывает, что по многим показателям Китай опережает Америку.

Согласно исследованию MacroPolo, именно Китай — крупнейший мировой «поставщик» талантливых специалистов в области искусственного интеллекта, поскольку в стране работает 50% ведущих исследователей искусственного интеллекта на планете. Для сравнения — в США таких специалистов около 18%.

При этом в американских ИИ-компаниях изрядная доля рабочих мест приходится именно на китайских специалистов. Исследователи из Китая в настоящее время составляют 38% от общего числа ведущих исследователей искусственного интеллекта в компаниях в США (американцы составляют 37% рабочей силы в этой сфере). Тремя годами ранее цифры были 27% и 37% соответственно.

«Данные показывают, насколько важны исследователи китайского происхождения для конкурентоспособности искусственного интеллекта в Соединенных Штатах», — комментирует ведущий эксперт Фонда Карнеги Мэтт Шиэн.

The New York Times пишет, что Китай вырастил так много талантливых специалистов в области ИИ, потому что вложил значительные средства в развитие образовательных программ в этом направлении. С 2018 года в стране появилось более 2 тыс. новых программ бакалавриата в области ИИ, из них более 300 — в самых авторитетных университетах

«Многие программы посвящены применению ИИ в промышленности и производстве, а не только генеративному искусственному интеллекту, который на данный момент доминирует в американской индустрии», — уточняет управляющий директор MacroPolo Дэмиен Ма.

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