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Китай признал работу с Tesla «успешным примером сотрудничества между КНР и США»

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян назвал развитие Tesla в Китае «успешным примером китайско-американского экономического и торгового сотрудничества».

Китай признал работу с Tesla «успешным примером сотрудничества между КНР и США»

Эти слова политика цитирует агентство Reuters. Ли Цян также выразил надежду на дальнейшее плодотворное партнерство между странами в русле «равноправного сотрудничества и взаимной выгоды».

Политик выступил с заявлениями во время не анонсировавшейся заранее встрече с Илоном Маском. Американский бизнесмен, со своей стороны, отметил, что завод в Китае — лучший из производств его компании.

По данным Reuters, Илон Маск прибыл 28 апреля в Китай, чтобы обсудить с высокопоставленными чиновниками вопрос о внедрении автопилота Tesla на местный рынок.

Поводом для визита стал 18-й международный автосалон Auto China 2024, который проходит в Пекине до 4 мая.

Фото на обложке: Unsplash

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