Китай впервые успешно посадил зонд на поверхность Марса

Китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» с марсоходом «Чжужун» осуществил успешную посадку на поверхность Марса. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой Национальное космическое управление Китая.

Посадка осуществлялась в рамках первой миссии Китая по исследованию Марса, уточняет агентство. Она произошла в предварительно выбранном районе в южной части равнины Утопия.

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил представителей аэрокосмической отрасли Китая с успешной посадкой «Тяньвэнь-1».

«В столетие Коммунистической партии Китая миссия «Тяньвэнь-1» успешно села на Марс, от имени ЦК КПК, Госсовета и Центрального военного совета КНР горячо поздравляю вас», — сказал он.

Аппарат «Тяньвэнь-1», который состоит из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода, запустили 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. В конце февраля он успешно вышел на орбиту ожидания Марса. Аппарат должен направить полученные данные на Землю в этом году.

В миссию включены выход и вращение на орбите Марса, а также посадка и перемещение по его поверхности. Ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики и другое. При этом главной целью миссии считается обнаружение возможных признаков жизни на Марсе, а также помощь ученым в понимании, могут ли условия на планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.

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