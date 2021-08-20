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Китайцы показали электрокар, способный обогнать самую быструю Tesla

Новости
Алёна Августинка
Алёна Августинка

Редактор направления «Авто»

Алёна Августинка

Китайская компания WM Motors планирует 29 августа в рамках автосалона в Чэнду показать гоночный электромобиль Weltmeister Champion.

Китайцы показали электрокар, способный обогнать самую быструю Tesla

В WM Motors заявили, что оснастили Weltmeister Champion двумя электромоторами совокупной мощностью 805 л.с. уточняется на портале carnewschina.com. Как отмечают производители, первую «сотню» электрокар разменивает за 1,8 секунды, это быстрее самой мощной Tesla Model S Plaid на 0,3 секунды.

Батарея у новинки с жидкостным охлаждением, упакованна она в углепластиковый корпус, имеет емкость 140 кВт·ч и одобрена FIA. 

Champion построен на базе серийной модели WM W6, но все же от нее отличается. Здесь стоит массивный бодикит с передним сплиттером, другой конструкции капот, оригинальные накладки на пороги. Изображений интерьера пока нет.

Предположительно, WM Champion будет представлен в статусе «гоночного концепта» и таким же и останется: массовое производство данных электрокаров компания не планирует.

Другие подробности о новинке обещают рассказать 29 августа в рамках автосалона в Чэнду.

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Фото: carnewschina.com

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