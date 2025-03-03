Китайская сеть бабл-ти Mixue обошла по числу точек McDonald’s и Starbucks

Китайская сеть Mixue Ice Cream and Tea, известная своим мороженым и бабл-ти, стала крупнейшей в мире сетью общепита по количеству точек, обогнав McDonald’s и Starbucks, пишет The Wall Street Journal.

По данным исследовательской фирмы Technomic, к концу 2024 года у компании было 45 тыс. магазинов, за последние три года их число выросло втрое. Mixue представлена в Азии и Австралии, при этом 90% ее магазинов расположены в Китае.

В понедельник, 3 марта, компания провела IPO на Гонконгской фондовой бирже, разместив 17,06 млн акций по 202,5 гонконгского доллара за штуку. Всего Mixue привлекла 3,45 млрд гонконгских долларов ($444 млн). В первый день торгов акции китайской компании взлетели больше чем на 40%.

В своей заявке на IPO руководство Mixue заявило о намернении расширять глобальное присутствие, но не упомянуло планы выхода на рынок США.

Mixue была основана в 1997 году в провинции Хэнань. Ярко-красные магазины Mixue с простым меню, включающим мороженое, бабл-ти и лимонад по цене в шесть юаней (менее 74 рублей), стали частью китайской поп-культуры, отмечает WSJ.

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