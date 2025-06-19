Китайский маркетплейс Poizon начал прямые поставки в Россию

Poizon официально запустила работу в России. Теперь пользователи могут заказывать товары напрямую через русскоязычный сайт и мобильное приложение, тогда как раньше покупки были доступны только через партнеров, включая Ozon и Cdek . Shopping , отмечает Shopper ’ s .

Особенности платформы. На Poizon представлено более 2 млн товаров от 1 тыс. брендов, включая Nike, Adidas, Prada, Gucci и Louis Vuitton. Однако площадка не продает электронику, сосредоточившись на одежде, обуви, сумках и аксессуарах. Все товары проходят многоуровневую проверку на подлинность, включая тесты с ультрафиолетом. Покупатели получают сертификат с QR-кодом для подтверждения оригинала.

Логистика и ограничения. Доставка занимает 15–26 дней в зависимости от региона. Возврат возможен в течение 7 дней, но компания предупреждает: товары нельзя перепродавать — при подозрении на коммерческое использование заказ могут отменить. Poizon также отмечает, что не несет ответственности за возможный контрафакт, так как является лишь посредником между покупателями и продавцами.

Компанию основал в 2018 году предприниматель Ян Бин. Она оценивается в $10 млрд и известна ценами на 20% ниже рыночных.

Фото на обложке: Poizon