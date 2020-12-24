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Власти Китая начали антимонопольное расследование против Alibaba Group

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Управление по контролю за рынком КНР объявило о начале официального расследования в отношении Alibaba Group, сообщила газета South China Morning Post.

Власти Китая начали антимонопольное расследование против Alibaba Group

Антимонопольный регулятор Китая подозревает холдинг в том, что тот предъявлял «требование к продавцам электронной коммерции выбирать только одну платформу в качестве своего эксклюзивного канала распространения».

Китайская компания Alibaba Group работает в интернет-коммерции с 1999 года, владеет Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.

Также Центральный банк Китая решил вызвать руководителей Ant Group на встречу с финансовыми регуляторами, занимающимися банковскими и страховыми вопросами, ценными бумагами и иностранной валютой в связи с ужесточением регулирования финтех-индустрии.

Ant Group — подразделение Alibaba, владеет крупнейшим в КНР платежным сервисом Alipay. В начале ноября компания собиралась выйти с IPO на биржи в Гонконге и Шанхае и могла привлечь до $34,4 млрд. 

Роботы-хирурги, печать органов, «умный» пластырь. Кейсы о цифровой медицине.

За два дня до торгов компания отозвала свое заявление на публичное размещение. По данным The Wall Street Journal, это связано с обострением напряженных отношений основателя Alibaba Group Джека Ма и председателя КНР Си Цзиньпина.

На фоне антимонопольного расследования ценные бумаги корпорации подешевели.

Фото: zhu difeng / Shutterstock

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