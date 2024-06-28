Суд приостановил работу «Кухни на районе» на 90 дней

Люблинский суд Москвы приостанавливает на 90 дней работу сервиса «Кухня на районе» (ООО «Локалкитчен»). Решение принято после массового отравления россиян, вызванного заражением ботулизмом.
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14 июня в Москве зафиксировали первые случаи обращений в больницу после употребления салатов с фасолью от «Локалкитчен» и «Гастропорта».
Вскоре случаи отравления стали фиксировать и в других городах. Всего от некачественных блюд пострадали более 300 человек. 24 июня в больнице в Костроме скончался 21-летний молодой человек.
СК завел дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). По нему привлечены генеральный директор «Кухни на районе» Антон Лозин, а также глава отдела качества Елена Машкова и директор производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин. Все они находятся под домашним арестом. Еще одного фигуранта дела — повара Карима Норматова из «Савон-К» отправили в СИЗО.
«Люблинский районный суд города Москвы удовлетворил требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека по городу Москве в Юго-Восточном административном округе и приостановил деятельность ООО «Локалкитчен» на 90 суток», — говорится в telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».
Иск к ООО «Локалкитчен» зарегистрирован 19 июня, протокол в отношении компании поступил в Люблинский суд 24 июня.
По данным ТАСС, представители компании ходатайствовали о проведении судебного заседания без допуска СМИ. Однако суд не нашел оснований проводить его в закрытом режиме.
Фото на обложке: Jack7_7 /
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