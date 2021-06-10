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Raison Asset помогла самому дорогому стартапу Европы Klarna достигнуть оценки свыше $45 млрд

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Инвесткомпания с российскими корнями Raison Asset Management инвестировала в самый дорогой стартап Европы – шведский fintech Klarna. 10 июня Klarna объявила о новом раунде финансирования на $639 млн, что позволило ей достигнуть оценки свыше $45 млрд

Raison Asset помогла самому дорогому стартапу Европы Klarna достигнуть оценки свыше $45 млрд

Raison купила акции Klarna на вторичном рынке, увеличив ее долю в портфеле до $1 млн, сообщили в пресс-службе инвесткомпании.

«Впервые Raison Asset Management инвестировала в самый дорогой стартап Европы в декабре 2020 года при цене акции около $500 США. Вторая сделка была закрыта в июне 2021 года. За пять месяцев между сделками капитализация Klarna выросла более чем в 2,4 раза: с $12,8 млрд до $31 млрд», – пояснили в Raison. 

Объем закрытого Klarna инвестраунда составил $639 млн, оценка самого дорогого стартапа Европы достигла $45,6 млрд.

«Первый квартал 2021 года стал рекордным по объемам финансирования финтех-стартапов на глобальном рынке – эта отрасль переживает бурный рост. Что касается Klarna – это один из самых интересных представителей модели “покупай сейчас – плати потом”», – отметил управляющий партнер Raison Asset Management Александр Зайцев.

Шведская fintech-компания Klarna работает по системе «покупай сейчас – плати потом». С ней сотрудничают 250 тысяч интернет-магазинов.

В марте 2021 года через Klarna было совершено покупок на сумму $6,9 млрд, а выручка компании за 2020 год превысила $1 млрд. Менее чем за два года капитализация Klarna увеличилась более чем на 600%, что сделало ее лидером среди самых быстрорастущих и дорогих стартапов Европы.

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Фото: Klarna

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