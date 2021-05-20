Mindrock Capital инвестировала в самый дорогой стартап Европы

Mindrock Capital Павла Черкашина и Григория Трубкина вложила $6 млн в шведскую финтех-компанию Klarna. Ранее в Klarna инвестировали Sequoia Capital, Silver Lake, Atomico, Visa, Ant Group и другие крупнейшие компании.
Акции Klarna были куплены на вторичном рынке, сообщили RB.RU в Mindrock Capital.
Klarna была основана в Швеции в 2005 году. Сейчас активными клиентами компании являются 90 млн человек в Европе и США, а в день через нее проходит около 2 млн транзакций. Компания внедрила новую модель оплаты покупок: клиенты предоставляют лишь базовую информацию о себе, чтобы получить рассрочку, а риски оцениваются собственными технологиями компании. Klarna зарабатывает на комиссиях, выплачиваемых магазинами.
На данный момент компания является самым дорогим стартапом Европы: сейчас Klarna оценивается в $31 млрд. В родной Швеции продуктами компании пользуются более 60% населения.
С подобным уровнем проникновения только в Европе компания уже имеет шанс стать триллионной компанией даже без учета развивающихся рынков, считают в Mindrock Capital. В этом плане Klarna конкурирует со SpaceX за звание стартапа, который имеет шанс взять первым планку капитализации в $1 трлн. Это объясняется в первую очередь большими возможностями для роста бизнеса, которые открываются сейчас перед компанией: молодое поколение на развитых рынках активно переключается с традиционных банковских продуктов на новые «цифровые кошельки», заявили в Mindrock Capital.
В последние годы мы наблюдаем активные попытки стартапов встряхнуть традиционный и закостенелый финансовый рынок: от предложений цифровых валют до внедрения альтернативных сервисов, более доступных, удобных и дешевых для пользователей. Klarna уже сейчас показывает, как будет выглядеть финансовая система через 10-20 лет, именно поэтому мы в нее инвестировали. Новое поколение хочет иметь все необходимые финансовые сервисы в одном приложении и не думать об офисах, документах и прочей бюрократии. Klarna предоставляет эту услугу, и ее потенциал роста огромен.
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Фото на обложке: Ralf Liebhold /
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