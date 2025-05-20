Klarna возобновила набор сотрудников после внедрения ИИ

В конце 2024 года компания сообщила о замене работников на искусственный интеллект, что, по мнению руководства, позволило сократить расходы, в частности, на маркетинг ― на 10 млн долларов. Однако, несмотря на экономию, качество предоставляемых услуг начало снижаться.

Переход на ИИ значительно отразился на службе поддержки клиентов, что побудило компанию запустить новую систему, похожую на Uber, для удаленной работы сотрудников. Семятковски подчеркнул важность наличия возможности для пользователей общаться с живым человеком. Несмотря на продолжающуюся оптимизацию процессов с использованием ИИ, компания планирует сократить штат с 3 тыс. до 2,5 тыс. сотрудников в течение следующего года.

Сложную ситуацию переживает и кадровый рынок российского финтеха. Руководитель направления по развитию бизнеса брокерской компании «Прайм Брокерский Сервис» Евгений Бабошкин рассказал Русбейс, что нехватка ведущих кадров является одной из весомых сложностей данного сегмента.

«Согласно данным за 2024 год, большинство российских финтех-компаний (84%) по-прежнему испытывают “кадровый голод” для осуществления прорывных проектов. В условиях импортозамещения спрос на высококвалифицированные кадры стремительно растет. Это объясняется тем, что разработка и внедрение отечественных решений требуют не только технических навыков, но и глубокого понимания архитектуры и способности интегрировать новые технологии в существующую инфраструктуру», — прокомментировал Бабошкин.

Эксперт отметил, что Москва не сразу строилась: к настоящему времени соответствующие темпы набрали удовлетворительные показатели, а кейс грандиозного технологического рывка Сбера теперь служит для всех примером для подражания.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock / FOTODOM