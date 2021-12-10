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РАЭК и ElectroNeek запустили кластер RPA-технологий

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

9 декабря 2021 года ElectroNeek презентовала кластер «РАЭК/RPA», который начнет работу внутри Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Кластер станет новым вектором в развитии RPA в России и поможет технологии роботизированной автоматизации стать более известной, понятной и распространенной.

РАЭК и ElectroNeek запустили кластер RPA-технологий

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Кластер нацелен на повышение продуктивности российских компаний и органов государственной власти путем повышения грамотности и просвещения в рамках сферы 4.0. Кроме того, он совместно с компанией ElectroNeek проводит регулярные мастер-классы на тему автоматизации бизнес-процессов и повышения производительности труда.

Среди задачи кластера:

  • формирование общей культуры использования средств автоматизации, популяризация RPA;
  • обучение, проведение мастер-классов и просвещение в рамках сферы 4.0;
  • разработка отраслевых стандартов;
  • содействие повышению осведомленности представителей бизнеса, НКО, государства и отраслевых экспертов о значимости и пользе софтверной роботизации.

«Мы рады, что институт кластеров РАЭК, существующий с 2014 года, растет с каждым годом. У нас появляется много участников, которые привносят свой вклад в развитие как ассоциации, так и отрасли в целом. <...> Мы рады, что коллеги из ElectroNeek выступили с инициативой создать кластер по автоматизации бизнес-процессов (RPA), что является крайне популярным направлением, особенно последние несколько лет», — отметил директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Подробная информация о кластере — на сайте

Фото на обложке: CaptaiN JoE ProductionS / Shutterstock

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