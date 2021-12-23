Клиенты Jivo могут создавать чат-боты на платформе SmartMarket от Сбера

Пользователи Jivo теперь могут создавать чат-ботов на SmartMarket — единой точке доступа ко всем технологическим платформам Сбера. Инструменты, не требующие навыков программирования, позволят быстро и удобно создать и встроить на сайт компании чат-бота, который сможет отвечать на вопросы клиентов и экономить ресурс операторов.

В чат-ботах предусмотрено автоматическое масштабирование при росте обращений, поэтому бот будет работать даже при многократном увеличении количества запросов и клиенты никогда не останутся без внимания. Для удобства кабинет разработчика на SmartMarket и профиль в Jivo были интегрированы.

Для создания чат-бота Jivo на SmartMarket можно использовать готовый шаблон. С помощью специального визуального конструктора из готовых блоков можно создать сценарии ответов бота, задавать индивидуальную последовательность вопросов и ответов.

Встроить чат-бота можно не только на сайт, но и в мессенджеры и социальные сети — например, бот сможет отвечать на реакции на сториз в бизнес-аккаунте Instagram. Работа с шаблонами интуитивно понятна и не требует навыков разработки, и только ряд продвинутых функций — например, интеграция бота с CRM или базой данных — может потребовать написания кода.

«SmartMarket дает компаниям разнообразные технологические инструменты для того, чтобы развивать бизнес и улучшать взаимодействие с клиентом. Конструктор чат-ботов от Jivo на SmartMarket — один из таких инструментов, который поможет компаниям сохранять клиентов и развивать бизнес.

По нашим оценкам, высококачественный бот закрывает до 40% обращений пользователей. Мы продолжим расширять возможности SmartMarket для бизнеса, и уже в начале следующего года представим несколько крупных новинок», — поделился Иван Смирнов, руководитель SmartMarket в SberDevices, член совета директоров Jivo.