Клиенты сферы услуг стали чаще оставлять чаевые

По итогам первого квартала 2025 года клиенты стали на 15% чаще оставлять чаевые за услуги, согласно данным аналитиков сервиса «Нетмонет» (принадлежит «Альфа-банку»). С обзором ознакомились «Ведомости».

Наиболее заметные изменения наблюдаются в косметологии, где количество чаевых увеличилось на 8,3%, а средняя сумма достигла 568 рублей. В 2024 году этот показатель возрос на 15%, тогда как годом ранее на 3%.

На втором месте по размеру чаевых находятся автосервисы, где средняя сумма переведенных чаевых в январе-марте составила 515 рублей. Здесь также наблюдается значительный рост – на 46% по сравнению с прошлым годом (годом ранее на 16%).

Сфера красоты, включая парикмахерские и салоны, демонстрирует увеличение чаевых на 4,5% по сравнению с первым кварталом 2024 годом, а общий рост за два года достиг 19,8%.

Примеры из практики. Клиника эстетической медицины New Way Clinic отметила рост среднего чека на 17,7%, который составил 1030 рублей. При этом 85% всех чаевых переводят врачи-косметологи. В студиях массажа «Точки тела» количество оставленных чаевых увеличилось на 2%, хотя средний размер снизился на 2,4%, составив 402 рубля.

География щедрости. Культура чаевых нарастает, особенно в столичных городах: Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Сочи, перечислили в сервисе «Нетмонет»,. В Суздале и Горно-Алтайске зафиксированы рекордные суммы чаевых – 1150 и 1443 рублей сответственно.

Это норма. Исполнительный директор «Нетмонет» Игорь Феркалюк, подчеркивает, что чаевые стали нормой поведения в индустрии красоты и здоровья, а удобство онлайн-сервисов способствует росту популярности этой практики.

Недавно стали оставлять чаевые также в нетипичных категориях. Например, для сотрудников колл-центров эту опцию компания МТС ввела в феврале. А с лета прошлого года функционал доступен покупателям «Яндекс Маркета»: они могут оставлять чаевые сотрудникам пунктов выдачи заказов.

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