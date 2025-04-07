Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Хорошие истории на Авито
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Клиенты сферы услуг стали чаще оставлять чаевые

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

По итогам первого квартала 2025 года клиенты стали на 15% чаще оставлять чаевые за услуги, согласно данным аналитиков сервиса «Нетмонет» (принадлежит «Альфа-банку»). С обзором ознакомились «Ведомости».

Клиенты сферы услуг стали чаще оставлять чаевые
  1. Новости

Наиболее заметные изменения наблюдаются в косметологии, где количество чаевых увеличилось на 8,3%, а средняя сумма достигла 568 рублей. В 2024 году этот показатель возрос на 15%, тогда как годом ранее на 3%.

На втором месте по размеру чаевых находятся автосервисы, где средняя сумма переведенных чаевых в январе-марте составила 515 рублей. Здесь также наблюдается значительный рост – на 46% по сравнению с прошлым годом (годом ранее на 16%).

Сфера красоты, включая парикмахерские и салоны, демонстрирует увеличение чаевых на 4,5% по сравнению с первым кварталом 2024 годом, а общий рост за два года достиг 19,8%.

Примеры из практики. Клиника эстетической медицины New Way Clinic отметила рост среднего чека на 17,7%, который составил 1030 рублей. При этом 85% всех чаевых переводят врачи-косметологи. В студиях массажа «Точки тела» количество оставленных чаевых увеличилось на 2%, хотя средний размер снизился на 2,4%, составив 402 рубля.

География щедрости. Культура чаевых нарастает, особенно в столичных городах: Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Сочи, перечислили в сервисе «Нетмонет»,. В Суздале и Горно-Алтайске зафиксированы рекордные суммы чаевых – 1150 и 1443 рублей сответственно.

Это норма. Исполнительный директор «Нетмонет» Игорь Феркалюк, подчеркивает, что чаевые стали нормой поведения в индустрии красоты и здоровья, а удобство онлайн-сервисов способствует росту популярности этой практики.

RB.RU рекомендует лучших поставщиков цифровых решений для вашего бизнеса — по ссылке
  • Недавно стали оставлять чаевые также в нетипичных категориях. Например, для сотрудников колл-центров эту опцию компания МТС ввела в феврале. А с лета прошлого года функционал доступен покупателям «Яндекс Маркета»: они могут оставлять чаевые сотрудникам пунктов выдачи заказов.

Фото на обложке: illustrissima / Shutterstock / FOTODOM

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

Материалы по теме