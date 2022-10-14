Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Клиенты «Тинькофф» пожаловались на проблемы в работе приложения

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Клиенты «Тинькофф» в пятницу жалуются на сбои в работе мобильного приложения.

Клиенты «Тинькофф» пожаловались на проблемы в работе приложения

Пользователи пишут, что сложности возникают как в России, так и за ее пределами. За границей приложение не функционирует при включенном vpn. По данным сервиса «Детектор сбоев», сообщения о неполадках начали появляться в период с 10 до 11 утра. 

В Telegram о трудностях пишут клиенты банка из Турции, Шри-Ланки, Северного Кипра, Индонезии. Пользователи, находящиеся в РФ, утверждают, что не могут зайти в приложение как с включенным vpn, так и без него.

Банк, в свою очередь, уже прокомментировал жалобы в Twitter

Обучись востребованной и перспективной профессии, выбрав онлайн-курс в каталоге курсов интернет-маркетинга.

«У небольшой части клиентов наблюдаются проблемы с авторизацией в приложении и при совершении платежей и переводов. Работаем над их оперативным устранением», — говорится в сообщении «Тинькофф».

Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Тинькофф» организовал собственную стипендиальную программу для студентов
  2. 2 Рекрутинг: методы и способы привлечения кандидатов
  3. 3 Опционы как мотивация для IT-работников. Как это работает?
  4. 4 Заблокированный в России Instagram стал доступен некоторым пользователям без VPN
  5. 5 5 этапов, чтобы начать работать с клиентскими отзывами эффективнее

ВОЗМОЖНОСТИ

14 октября 2022

«Ломоносов Арт»

15 октября 2022

HSE Startup Cup 2022

15 октября 2022

Global Fundraising Stage 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ