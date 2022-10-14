Клиенты «Тинькофф» пожаловались на проблемы в работе приложения

Клиенты «Тинькофф» в пятницу жалуются на сбои в работе мобильного приложения.

Пользователи пишут, что сложности возникают как в России, так и за ее пределами. За границей приложение не функционирует при включенном vpn. По данным сервиса «Детектор сбоев», сообщения о неполадках начали появляться в период с 10 до 11 утра.

В Telegram о трудностях пишут клиенты банка из Турции, Шри-Ланки, Северного Кипра, Индонезии. Пользователи, находящиеся в РФ, утверждают, что не могут зайти в приложение как с включенным vpn, так и без него.

Банк, в свою очередь, уже прокомментировал жалобы в Twitter

«У небольшой части клиентов наблюдаются проблемы с авторизацией в приложении и при совершении платежей и переводов. Работаем над их оперативным устранением», — говорится в сообщении «Тинькофф».

Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock