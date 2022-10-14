Клиенты «Тинькофф» пожаловались на проблемы в работе приложения

Клиенты «Тинькофф» в пятницу жалуются на сбои в работе мобильного приложения.
Пользователи пишут, что сложности возникают как в России, так и за ее пределами. За границей приложение не функционирует при включенном vpn. По данным сервиса «Детектор сбоев», сообщения о неполадках начали появляться в период с 10 до 11 утра.
В Telegram о трудностях пишут клиенты банка из Турции, Шри-Ланки, Северного Кипра, Индонезии. Пользователи, находящиеся в РФ, утверждают, что не могут зайти в приложение как с включенным vpn, так и без него.
Банк, в свою очередь, уже прокомментировал жалобы в Twitter
«У небольшой части клиентов наблюдаются проблемы с авторизацией в приложении и при совершении платежей и переводов. Работаем над их оперативным устранением», — говорится в сообщении «Тинькофф».
Фото на обложке: GaudiLab /
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