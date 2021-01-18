«Клипы ВКонтакте» выпустили линейку интерактивной одежды с «оживающими» принтами

«Клипы ВКонтакте» представили интерактивную линейку одежды и аксессуаров с функцией дополненной реальности (AR). Принты на худи и футболках «оживают» при наведении камеры. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «Клипов».

Дизайн коллекции разработала команда творческого объединения Esthetic Joys. В брендированную линейку вошли футболка, худи, шоппер, шапка и шарф. Одежда создана в стиле оверсайз и унисекс-формате.

Логотипы на худи и футболке можно привести в движение в дополненной реальности. Чтобы активировать функцию, нужно отсканировать QR-код на бирке камерой «ВКонтакте». После этого запустится специальный эффект — при наведении камеры на принт в кадре появится динамичный трехмерный рисунок.

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В компании отмечают, что для работы с AR должна быть установлена последняя версия приложения «ВКонтакте».

Коллекция поступит в продажу 22 января. Ее можно будет купить в концепт-сторах «Секция» в ГУМе и ТЦ «Петровский Пассаж».

Ранее «Клипы» запустили совместный проект с Мариинским театром — первый AR-видеофон с технологией 360°, разработанный к Международному дню балета. С его помощью можно снять видео на динамическом фоне: например, оказаться на сцене среди танцующих солистов театра.

Фото: insta_photos / Shutterstock