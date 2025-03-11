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Русбейс проводит первый вебинар об управлении без иерархии

Новости
Новости
Алина Алещенко
Алина Алещенко

Редактор RB.RU

Алина Алещенко

20 марта в 18:00 приглашаем на бесплатный онлайн-вебинар, посвященный современным подходам к корпоративной культуре и управлению. Основной темой станет самоуправление компанией, подход, который ломает традиционные шаблоны и задает новые тренды в управлении бизнесом.

Русбейс проводит первый вебинар об управлении без иерархии
  1. Новости

Спикером мероприятия выступит Александр Дубовенко, основатель компании Good Wood, которая построила более 5000 домов из дерева и камня. Good Wood — единственный строительный бизнес в России, работающий по принципам самоуправления. Александр поделится своим опытом и расскажет, как сделать бизнес не только успешным, но и вдохновляющим для команды.

Основные темы обсуждения:

  • Почему пора отказаться от громоздких отчетов;
  • Как полная прозрачность, включая открытость в вопросах зарплаты, может усилить бизнес;
  • Зачем руководителю становиться частью команды.

Участники вебинара смогут узнать о современных подходах к управлению, получить практические советы и вдохновение для трансформации своего бизнеса.

Мероприятие проходит при поддержке проекта Founders' Mondays в онлайн-формате. Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Фото на обложке: pixabay.com

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