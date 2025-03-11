Русбейс проводит первый вебинар об управлении без иерархии
20 марта в 18:00 приглашаем на бесплатный онлайн-вебинар, посвященный современным подходам к корпоративной культуре и управлению. Основной темой станет самоуправление компанией, подход, который ломает традиционные шаблоны и задает новые тренды в управлении бизнесом.
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Спикером мероприятия выступит Александр Дубовенко, основатель компании Good Wood, которая построила более 5000 домов из дерева и камня. Good Wood — единственный строительный бизнес в России, работающий по принципам самоуправления. Александр поделится своим опытом и расскажет, как сделать бизнес не только успешным, но и вдохновляющим для команды.
Основные темы обсуждения:
- Почему пора отказаться от громоздких отчетов;
- Как полная прозрачность, включая открытость в вопросах зарплаты, может усилить бизнес;
- Зачем руководителю становиться частью команды.
Участники вебинара смогут узнать о современных подходах к управлению, получить практические советы и вдохновение для трансформации своего бизнеса.
Мероприятие проходит при поддержке проекта Founders' Mondays в онлайн-формате. Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно по ссылке.
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