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В сети гибких офисов «Ключ» сменился состав акционеров

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В сети гибких офисов «Ключ» сменился состав акционеров. Основатель KupiVIP и Carprice Оскар Хартманн и миллиардер Игорь Рыбаков вышли из капитала компании. Сделка позволила снять конфликт интересов между двумя конкурирующими бизнесами «Ключа» и SOK.

В сети гибких офисов «Ключ» сменился состав акционеров

Об изменении в составе акционеров сети гибких офисов «Ключ» RB рассказали в пресс-службе компании.

Миллиардер Игорь Рыбаков и основатель KupiVIP и Carprice Оскар Хартманн продали свои доли в бизнесе. Крупнейшим акционером «Ключа» стал Николай Каторжнов. Долю в 5% приобрела Matrix Capital сооснователя инвестиционной компании «Тройка диалог» Павла Теплухина. Доля в 38% останется у топ-менеджеров «Ключа» Георгия Голенева, Владимира Маслякова и Давида Биниашвили.

«Сделка позволила снять конфликт интересов между двумя конкурирующими бизнесами «Ключа» и SOK с пересекающейся акционерной структурой», – отметили в пресс-службе «Ключа». При этом сумму сделки в компании не назвали.

В «Ключе» назвали участие Рыбакова и Хартманна в капитале компании «инвестиционно состоявшимся». Оскар Хартманн и Игорь Рыбаков вложили в «Ключ» около 100 млн рублей в 2017 году.  

По собственным данным, «Ключ» является крупнейшей в России сетью гибких офисов. Она насчитывает 12 площадок в Москве площадью 63,3 тыс. кв. м.

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Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock

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