На выставке «Код искусства» покажут работы, созданные искусственным интеллектом

18 декабря 2021 года в Москве в галерее-мастерской «Граунд Солянка» откроется международная выставка «Код искусства». На ней посетители познакомятся с проектами мировых звезд медиаискусства, молодых художников, разработчиков и энтузиастов машинного обучения, созданные с применением нейронных сетей.
Выставка представит разные взгляды на искусственный интеллект: от экспериментов с эстетикой и возможностями нейронных сетей до исследования алгоритмов распознавания лиц, от критического понимания влияния нейронных сетей на человека и общество до футуристических проектов на пересечении искусства и спекулятивного исследования потенциала искусственного интеллекта.
Через непосредственный опыт взаимодействия с интерактивными арт-проектами зрители попробуют найти ответы на такие вопросы:
- способен ли искусственный интеллект творить;
- как искусственный интеллект влияет на человека, культуру, искусство и общество;
- возможно ли совместное творчество человека и машины;
- какой потенциал у такого взаимодействия и как его оценить и другие.
Среди представленных авторов и коллективов:
- Марио Клингеманна (Германия);
- ::vtol:: (Россия);
- Анны Ридлер (Великобритания);
- Мушона Зер Авива (Израиль);
- Gray Cake (Россия);
- Entangled Others (Аргентина, Норвегия);
- Interspecifics (Мексика);
- Матео Паскуинелли (Италия);
- Владана Йолер (Сербия) и другие.
Выставка продлится до 6 февраля 2022 года. Подробная информация — на сайте.
Организатор — российская ИТ-компания NAUMEN, которая разрабатывает высокотехнологичные продукты и решения для бизнеса и государства. Более 200 млн пользователей из России, стран Европы и Азии в повседневной жизни соприкасаются с ее решениями.
Фото на обложке: предоставлено пресс-службой галереи
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