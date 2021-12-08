На выставке «Код искусства» покажут работы, созданные искусственным интеллектом

18 декабря 2021 года в Москве в галерее-мастерской «Граунд Солянка» откроется международная выставка «Код искусства». На ней посетители познакомятся с проектами мировых звезд медиаискусства, молодых художников, разработчиков и энтузиастов машинного обучения, созданные с применением нейронных сетей.

Выставка представит разные взгляды на искусственный интеллект: от экспериментов с эстетикой и возможностями нейронных сетей до исследования алгоритмов распознавания лиц, от критического понимания влияния нейронных сетей на человека и общество до футуристических проектов на пересечении искусства и спекулятивного исследования потенциала искусственного интеллекта.

Через непосредственный опыт взаимодействия с интерактивными арт-проектами зрители попробуют найти ответы на такие вопросы:

способен ли искусственный интеллект творить;

как искусственный интеллект влияет на человека, культуру, искусство и общество;

возможно ли совместное творчество человека и машины;

какой потенциал у такого взаимодействия и как его оценить и другие.

Среди представленных авторов и коллективов:

Марио Клингеманна (Германия);

::vtol:: (Россия);

Анны Ридлер (Великобритания);

Мушона Зер Авива (Израиль);

Gray Cake (Россия);

Entangled Others (Аргентина, Норвегия);

Interspecifics (Мексика);

Матео Паскуинелли (Италия);

Владана Йолер (Сербия) и другие.

Выставка продлится до 6 февраля 2022 года. Подробная информация — на сайте.

Организатор — российская ИТ-компания NAUMEN, которая разрабатывает высокотехнологичные продукты и решения для бизнеса и государства. Более 200 млн пользователей из России, стран Европы и Азии в повседневной жизни соприкасаются с ее решениями.

Фото на обложке: предоставлено пресс-службой галереи