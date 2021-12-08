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На выставке «Код искусства» покажут работы, созданные искусственным интеллектом

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

18 декабря 2021 года в Москве в галерее-мастерской «Граунд Солянка» откроется международная выставка «Код искусства». На ней посетители познакомятся с проектами мировых звезд медиаискусства, молодых художников, разработчиков и энтузиастов машинного обучения, созданные с применением нейронных сетей.

На выставке «Код искусства» покажут работы, созданные искусственным интеллектом

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Выставка представит разные взгляды на искусственный интеллект: от экспериментов с эстетикой и возможностями нейронных сетей до исследования алгоритмов распознавания лиц, от критического понимания влияния нейронных сетей на человека и общество до футуристических проектов на пересечении искусства и спекулятивного исследования потенциала искусственного интеллекта.

Через непосредственный опыт взаимодействия с интерактивными арт-проектами зрители попробуют найти ответы на такие вопросы:

  • способен ли искусственный интеллект творить;
  • как искусственный интеллект влияет на человека, культуру, искусство и общество;
  • возможно ли совместное творчество человека и машины;
  • какой потенциал у такого взаимодействия и как его оценить и другие.

Среди представленных авторов и коллективов:

  • Марио Клингеманна (Германия);
  •  ::vtol:: (Россия);
  • Анны Ридлер (Великобритания);
  • Мушона Зер Авива (Израиль);
  • Gray Cake (Россия);
  • Entangled Others (Аргентина, Норвегия);
  • Interspecifics (Мексика);
  • Матео Паскуинелли (Италия);
  • Владана Йолер (Сербия) и другие.

Выставка продлится до 6 февраля 2022 года. Подробная информация — на сайте

Организатор — российская ИТ-компания NAUMEN, которая разрабатывает высокотехнологичные продукты и решения для бизнеса и государства. Более 200 млн пользователей из России, стран Европы и Азии в повседневной жизни соприкасаются с ее решениями.

Фото на обложке: предоставлено пресс-службой галереи

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