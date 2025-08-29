Куда хотят пойти учиться школьники в 2025-м — исследование

ИТ перестало быть взрослой мечтой — теперь это план школьников. Согласно исследованию «Лаборатории Касперского», 35% учеников уже видят своё будущее в технологиях. Родители же подливают масла в огонь: почти каждый второй (47%) хочет, чтобы его ребёнок связал жизнь с ИТ. Фактически, у новых поколений карьера программиста или специалиста по кибербезопасности становится такой же естественной, как раньше профессия врача или юриста.

Кибербез как новая романтика

Цифровая безопасность в представлении детей — не скучная рутина, а зона приключений. Около 22% школьников называют именно кибербез самой привлекательной карьерой.

Родители мыслят прагматичнее, но совпадают в выборе: 36% уверены, что именно информационная безопасность обеспечит ребёнку стабильность. Большинство взрослых отмечают два фактора — спрос на таких специалистов и их доходы. По сути, ИБ превращается в новую профессию мечты для поколения Z.

Первые шаги: код и нейросети

Интерес к технологиям зарождается ещё до старших классов. Уже сейчас почти каждый четвёртый младшеклассник пробовал запускать нейросети, а пятый по счёту четвероклассник пишет свои первые строки кода.

«По нашим внутренним данным, интерес к ИТ-направлениям формируется у детей уже в младшей школе. Так, почти каждый четвёртый младшеклассник уже пробовал работать с нейросетями, а каждый пятый четвероклассник занимается программированием», — говорит Илона Абаншина, руководитель регионального развития образовательной платформы «Учи.ру».

Она подчёркивает, что проекты вроде «Кода будущего» дают школьникам первый доступ к ИТ-профессиям и практическому опыту. По её словам, такие инициативы фактически становятся стартовой точкой в профессию, а для родителей — сигналом, что интерес ребёнка можно развивать системно и планомерно.

Образование как семейный проект

Родители активно включаются в продюсирование будущей карьеры. 74% считают: специализированные матклассы дают идеальную базу. Треть семей предпочитает самостоятельно направлять детей, ещё треть — делают ставку на кружки и секции.

Часть респондентов доверяет обучение дополнительным курсам от технологических компаний. Получается целая экосистема: школа, семья и бизнес объединяются, чтобы выращивать айтишников нового поколения.

Навык №1 — умение учиться

Руководитель направления по детской онлайн-безопасности «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко уверен, что успех не начинается с диплома, а формируется уже в школьные годы. Он считает, что начало учебного года становится моментом, когда семьи определяют траектории развития и карьерные планы. По его словам, важно слышать ребёнка, но готовиться к будущему стоит с самого школьного этапа — особенно если речь идёт о высокотехнологичных направлениях вроде ИТ или кибербезопасности.

