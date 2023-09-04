Российский разработчик digital-сервисов Kodix инвестирует $300 тыс. в работу с китайскими автопроизводителями. Компания будет поддерживать цифровые экосистемы брендов, оказывать им услуги по стратегическому развитию.
Разработчик цифровых сервисов для бизнеса Kodix объявил о смене генерального директора и расширении штата до 150 сотрудников. Новым СЕО стал операционный директор Жамбал Гармажапов, сообщил представитель компании.
Также Kodix сделает ставку на работу с китайскими автопроизводителями. В это направление компания инвестировала $300 тыс. собственных средств.
«В прошлом году мы, как и все, потеряли часть контрактов от представительств европейских автомобильных брендов, но сейчас с приходом китайских, турецких и арабских компаний для агентства открылись новые возможности», – отметил СEО Kodix Жамбал Гармажапов.
В 2023 году Kodix разделилось на два направления: агентство Outside Digital сфокусировалось на работе с заказчиками из США и Европы, а Kodix – на сотрудничестве с российскими и азиатскими клиентами.
Kodix работает в России с 2008 года, клиентами компании являются IKEA, Avon, Volkswagen, Yamaha и другие.
Фото на обложке: Howpot /
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