Российская онлайн-школа программирования для детей Kodland привлекла $1,5 млн

Российская школа программирования с онлайн-уроками для детей Kodland привлекла $1,5 млн внешних инвестиций. В раунде участвовал европейский фонд, а также партнер I2BF Global Ventures Александр Невинский. Об этом Rusbase сообщил представитель стартапа.

Полученные средства планируется направить на тестирование продуктово-маркетинговых гипотез в странах СНГ. Также сервис будет развиваться в англоязычных странах, Испании и Индии.

«В ближайших планах — развивать существующий небольшой англоязычный сегмент, тестировать гипотезы и масштабироваться», — комментирует Александр Невинский.

Kodland — это онлайн-школа программирования для детей от 8 до 17 лет с интерактивной платформой для программирования и внутренней социальной сетью под названием Hub. Стартап предлагает уроки с преподавателями в реальном времени и собственную платформу в браузере. На последней учащиеся программируют во время занятий и делают домашние задания.

На платформе Kodland также есть дополнительная возможность: подростки могуть публиковать созданные ими игры, играть в них в мультиплеере, объединяться в команды и воевать друг с другом в собственных приложениях. Также в рамках занятий дети учатся презентовать созданные проекты.

Стартап был основан в России 2018 году как офлайн-школа для начинающих разработчиков с учебными классами в 9 городах. Основателями проекта являются Александр Носулич и Олег Хейфец. С 2019 года команда практически полностью сместила фокус на развитие онлайн-обучения. Это, по собственным данным, привело к увеличению количества учеников от 100 до 7 тысяч и росту компании в 14 раз за год.

Ключевая команда компании состоит из молодых специалистов с опытом работы в Google, McKinsey и Accenture. Кроме этого, в Kodland работает более 200 преподавателей. Основной географический фокус Kodland — русскоязычный рынок: 60% — российская аудитория, 20% — из Казахстана и еще 20% из остальных стран, где живут семьи, говорящие на русском.

Фото: Aleksandra Suzi / Shutterstock