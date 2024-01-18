Российский рынок кофе с собой превысил рекордные 100 млрд рублей

Российский рынок кофе навынос в 2023 году увеличился на 21% и составил около 102,7 млрд рублей. Лидерами по показателям выручки стали сети Coffee Like, Cofix и One Price Coffee.

По итогам прошлого года суммарная выручка топ-10 компаний составила примерно 20 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Smart Ranking.

Популярность кофе с собой начала стремительно расти в пандемию, когда люди не могли сидеть в кофейнях и брали напиток с собой. Что позднее стало привычкой, указывают аналитики Smart Ranking. Высокий потребительский спрос позволил бизнесу открыть больше новых точек, активно развивать франшизы.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что сдерживать рост рынка в наступившем году будет дальнейший рост цен на кофе и развитие сегмента продаж готового кофе ритейлерами. Например, кофемашины активно устанавливают «Пятерочка» и «Магнит».

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