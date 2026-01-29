«Лаборатория Касперского»: ИИ не заменит разработчиков

29 января «Лаборатория Касперского» провела пресс-конференцию, посвящённую итогам 2025 года. Модератором дискуссии выступил знаток игры «Что? Где? Когда?» Максим Поташёв, который вместе с экспертами компании обсудил влияние искусственного интеллекта на рынок труда. Участники сошлись во мнении, что в ближайшие годы ИИ не сможет полностью заменить специалистов — но главным вызовом станет риск дефицита мидл- и сеньор-разработчиков.

Дефицит кадров сохраняется — несмотря на разговоры о сокращениях

Отдельной темой разговора на пресс-конференции «Лаборатории Касперского», посвящённой итогам 2025 года, стал рынок труда в эпоху ИИ. Как отметил модератор дискуссии Максим Поташёв, несмотря на постоянные разговоры о сокращениях, рынок сталкивается с хроническим дефицитом специалистов в IT и кибербезопасности.

Вице-президент «Лаборатории Касперского» по развитию бизнеса в России и странах СНГ Анна Кулашова подтвердила, что структурная проблема сохраняется.

«Джуниоров достаточно много, и всегда большой дефицит на сеньоров и мидлов. Этот тренд никуда не девается, потому что вузы просто не успевают готовить специалистов нужного уровня, и компаниям приходится доучивать», — поделилась вице-президент «Лаборатории Касперского» Анна Кулашова.

По её словам, «Лаборатория Касперского» продолжает набирать сотрудников и инвестировать в подготовку кадров. Компания сотрудничает с вузами и участвует в образовательных программах, инициированных Минцифры. Однако заменить всех «джунов» нейросетями, отмечает Поташёв, просто не получится.

«Когда джуниоров заменит ИИ, мидлам и сеньорам неоткуда будет браться», — резюмировал Максим Поташёв.

ИИ и киберразведка — ключевые направления в защите информации

Говоря о перспективах средств защиты информации, вице-президент «Лаборатории Касперского» по развитию бизнеса в России и странах СНГ Анна Кулашова выделила наиболее перспективные средства защиты. По её словам это решения, где искусственный интеллект используется для снижения рутинной нагрузки на специалистов. Она отметила, что такие технологии позволяют автоматизировать часть операций и повышают эффективность команд безопасности.

Отдельно Анна Кулашова выделила инструменты киберразведки и threat intelligence как направление, которое будет активно развиваться. Эти решения, по её словам, позволяют обогащать знания и экспертизу организаций любого масштаба.

ИИ берёт на себя рутинные задачи, но контролирует их человек

Руководитель группы исследования ML-технологий «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов подтвердил, что искусственный интеллект всё активнее берёт на себя простые задачи в разработке. При этом Владислав Тушканов подчеркнул, что сгенерированный код всё равно должен проверяться человеком.

Даже если ИИ способен написать тысячи строк, остаётся вопрос, которым задаётся Владислав Тушканов, — кто будет их читать и подтверждать корректность? Причём, по его словам, переложить эту задачу на нейросети не получится: ИИ-системы склонны соглашаться друг с другом чаще, чем человек с ИИ, что повышает риски ошибок без человеческой проверки.