Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Разработчик игр Kojima Productions пригрозил судом за распространение фейков о своем основателе

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Японская студия по разработке компьютерных игр Kojima Productions выступила с заявлением о недопустимости распространения фейковых новостей в отношении своего основателя Хидео Кодзимы и пригрозила судом тем, кто путает геймдизайнера с убийцей бывшего премьер-министра Японии.

Разработчик игр Kojima Productions пригрозил судом за распространение фейков о своем основателе

«Kojima Productions решительно осуждает распространение фейковых новостей и слухов, которые передают заведомо ложную информацию. Мы не приемлем подобную клевету и в некоторых случаях рассмотрим возможность обращения в суд», — говорится в заявлении.

Заявление Kojima

В пятницу в Японии застрелили бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. В убийстве признался Тэцуя Ямагами. Преступник похож на главу Kojima Productions прической, цветом волос, и он также носит очки.

Возможно, это стало причиной того, что французский политик Дамьен Рьё перепутал Кодзиму и Ямагами, выложив фото знаменитого геймдизайнера рядом с портретом Че Гевары, подписав публикацию: «Ультралевые убивают».

Ошибка политика

Позднее Рьё удалил пост, но его ошибку повторили ряд зарубежных телеканалов, включая греческий Ant 1, в репортаже которого также показали фото Хидео Кодзимы. Репортаж был впоследствии удален.

Выгодно ли бизнесу работать с внештатными сотрудниками? Подробнее по ссылке

В 2005 году геймдизайнер Хидео Кодзима основал Kojima Productions, ставшую подразделением японского разработчика и издателя видеоигр Konami. В 2015 году студия Кодзимы стала самостоятельной компанией. Kojima Productions — создатель популярной серии Metal Gear и экшена Death Stranding.

Фото: DEIVIDI CORREA DE SOUZA / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В Японии создано приложение, которое удаляет обнаженные фотографии детей
  2. 2 Отслеживание сырья для пива, защита критической инфраструктуры и борьба с фейкньюс: блокчейн-дайджест
  3. 3 Как цифровая трансформация производства повышает энергосбережение: опыт Mitsubishi Electric
  4. 4 «Цифровая трансформация должна служить людям, а не наоборот»: как в Японии строят новое цифровое общество
  5. 5 Как выпускник МГУ развивает приложение LikePay в Японии
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

10 июля 2022

China-Russia Innovation and Entrepreneurship Competition

10 июля 2022

«Код для всех»

11 июля 2022

Программируй будущее

Все ВОЗМОЖНОСТИ