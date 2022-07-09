Разработчик игр Kojima Productions пригрозил судом за распространение фейков о своем основателе

Японская студия по разработке компьютерных игр Kojima Productions выступила с заявлением о недопустимости распространения фейковых новостей в отношении своего основателя Хидео Кодзимы и пригрозила судом тем, кто путает геймдизайнера с убийцей бывшего премьер-министра Японии.

«Kojima Productions решительно осуждает распространение фейковых новостей и слухов, которые передают заведомо ложную информацию. Мы не приемлем подобную клевету и в некоторых случаях рассмотрим возможность обращения в суд», — говорится в заявлении.

В пятницу в Японии застрелили бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. В убийстве признался Тэцуя Ямагами. Преступник похож на главу Kojima Productions прической, цветом волос, и он также носит очки.

Возможно, это стало причиной того, что французский политик Дамьен Рьё перепутал Кодзиму и Ямагами, выложив фото знаменитого геймдизайнера рядом с портретом Че Гевары, подписав публикацию: «Ультралевые убивают».

Позднее Рьё удалил пост, но его ошибку повторили ряд зарубежных телеканалов, включая греческий Ant 1, в репортаже которого также показали фото Хидео Кодзимы. Репортаж был впоследствии удален.

В 2005 году геймдизайнер Хидео Кодзима основал Kojima Productions, ставшую подразделением японского разработчика и издателя видеоигр Konami. В 2015 году студия Кодзимы стала самостоятельной компанией. Kojima Productions — создатель популярной серии Metal Gear и экшена Death Stranding.

Фото: DEIVIDI CORREA DE SOUZA / Shutterstock