«Ростех» разработал отечественный мессенджер для ОС «Аврора»

Госкорпорация «Ростех» разработала отечественный мессенджер. «Колибри» работает на российской операционной системе «Аврора» и, по обещаниям создателей, обеспечит корпоративным пользователям высокую информационную безопасность.
Мессенджер «Колибри» разработал холдинг «Росэлектроника», входящий в «Ростех», совместно с «Открытой мобильной платформой», говорится в пресс-релизе.
«Колибри» разработан специально для отечественной ОС «Аврора». Разработчики планируют адаптировать для операционной системы возможность аутентификации посредством биометрии, криптографии и внедрить эту опцию в мессенджер.
«В мессенджере используются только российские доверенные решения, что гарантирует информационную безопасность корпоративных коммуникаций», – подчеркнул гендиректор ПНИЭИ холдинга «Росэлектроника» Вячеслав Фунтиков.
Вместе с «Колибри» в состав российского информационного решения «Ростеха» входят VPN-клиент и модуль криптографической обработки.
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