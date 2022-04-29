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Московский комбинат «Коломенский» стал владельцем российского бизнеса Fazer

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Финская компания Fazer, выпускающая продукты под брендом «Хлебный дом», продала свой российский бизнес московскому комбинату «Коломенский». Fazer располагала тремя фабриками в Петербурге и одной в Москве.

Московский комбинат «Коломенский» стал владельцем российского бизнеса Fazer

Московский комбинат «Коломенский» купил бизнес финской компании Fazer. Контроль над ООО «Хлебный дом» (под этим брендом Fazer выпускала продукты в России) перешел к ЗАО БКК «Коломенский», говорится в сообщении последнего.

Fazer владела в России тремя фабриками в Петербурге и одной в Москве. На них работают более 2 тысяч человек. Производство продолжит работу, отметили в комбинате.

В начале марта Fazer объявила о прекращении работы в России. В компании тогда уточнили, что не видят другого выхода, кроме как уйти из страны.

По собственным данным Fazer, чистый объем ее продаж в России по итогам 2020 года составил примерно 157 млн евро.

Фото на обложке: Karolis Kavolelis / Shutterstock

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