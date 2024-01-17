Спрос на умные колонки в России вырос на 65%

В 2023 году продажи умных колонок в России выросли в 1,5 раза (на 65%). В январе-ноябре было куплено 3,4 млн таких девайсов. Средний чек умных колонок отечественных брендов за прошлый год составил 7590 рублей, что на 7% выше, чем в 2022 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.
Лидировал в этом сегменте «Яндекс» с долей рынка 79,4% в штучном выражении, далее идут «ВКонтакте» — 7,6% и «Сбер» — 5%. В «М.видео-Эльдорадо» чаще всего покупали «Яндекс лайт», «Яндекс мини», «Яндекс станция 2», SberBoom Mini и VK Neo.
Среди основных причин роста рынка умных колонок генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров назвал выпуск новых моделей, в том числе наиболее бюджетных.
По словам аналитиков, рынок еще далек от насыщения, поэтому в этом году как минимум сохранится нынешний объем продаж. Часть экспертов уверена, что они только будут расти.
Фото на обложке: Prostock-studio /
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