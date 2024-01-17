В 2023 году продажи умных колонок в России выросли в 1,5 раза (на 65%). В январе-ноябре было куплено 3,4 млн таких девайсов. Средний чек умных колонок отечественных брендов за прошлый год составил 7590 рублей, что на 7% выше, чем в 2022 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

Спрос на умные колонки в России вырос на 65%