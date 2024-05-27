Эксперты подсчитали, на сколько подорожало размещение в командировках в 2024 году

В 2024 году спрос на гостиничную инфраструктуру представителей бизнеса вырос почти на треть (27%) год к году, показало исследование компании «Аэроклуб». Средняя цена за сутки в отеле в первые четыре месяца года составила 5,9 тыс. рублей, а лидером по числу командировок остается Москва.

Средняя стоимость проживания бизнес-туристов выросла на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составила 5,9 тыс. рублей. Чаще всего сотрудники, отправившиеся в командировки, останавливались в четырехзвездочных отелях и проводили в них в среднем три ночи. На эту категорию отелей пришлось 37% всех бронирований. Отели с тремя «звездами» выбирали в 32% случаев.

Спрос на объекты размещения без категории, к которым, в том числе, относятся квартиры и апартаменты, вырос на 74%. Доля в общем числе бронирований увеличилась на 5% и составила 18%.

Также продолжает расти спрос на отели «пять звезд» (+23%) при том, что именно в этой категории наблюдается самый ощутимый рост цен. Так, в первые четыре месяца 2024 года бизнес-туристы в среднем платили на 14% больше, чем в минувшем году.

Самое дорогое проживание обошлось в 8,9 тыс. рублей за ночь в одном из столичных пятизвездочных отелей. Средняя цена за ночь в категории «четыре звезды» составила 6,5 тыс. рублей (+8%). Трехвездочные отели подорожали в среднем для бизнес-туристов на 7%, средняя стоимость одной ночи составила 4,9 тыс. рублей.

А средняя цена размещения без категории оказалась на 6% выше, чем годом ранее — 4,5 тыс. рублей.

Чаще всего, как и в предыдущие годы, бизнес-путешественники ездили в Москву, на столицу пришлось 18% всех бронирований. А спрос год к году вырос на 51%. Спрос на отели в Петербурге также увеличился — на треть по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2023 года.

На третьем месте по востребованности гостиниц и отелей оказался Красноярск, на четвертом — Казань. В топ-10 также попали Нижний Новгород, Иркутск, Екатеринбург, Самара, Тобольск и Уфа.

Кто чаще всего ездил в командировки

Больше всего ночей в российских отелях провели сотрудники ритейл-компаний, доля их бронирований составила 26% от общего числа ночей сотрудников российских корпораций. Спрос со стороны представителей индустрии вырос на 54%. Чаще всего они останавливались в отелях категории «четыре звезды» и «три звезды». В пятизвездочных отелях номера бронировали лишь 4% представителей сферы.

А среди сотрудников нефтегазовых и энергетических компаний доля тех, кто выбирал отели «пять звезд», составила 16%. Представители этой сферы заняли второе место по спросу на гостиничную инфраструктуру. Число ночей, которые сотрудники компаний провели в отелях, выросло на треть.

На третьем месте оказались представители FMCG-компаний. Их доля от общего числа бронирований составила 14%. В 35% случаев сотрудники сферы останавливались в отелях «три звезды», в 32% — «три звезды». На пятизвездочные отели пришлось 7% ночей.

Фото на обложке: kosmos111 / Shutterstock