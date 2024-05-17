Основатель «МойОфис» Дмитрий Комиссаров вложился в разработку BIOS-решений

Основатель «МойОфиса» Дмитрий Комиссаров создал компанию для разработки BIOS-решений — ООО «Биос-защита». Сумма инвестиций — 30 млн рублей, до конца года планируется вложить до 80 млн рублей, пишут «Ведомости».

BIOS – basic input/output system, или «базовая система ввода-вывода», – это программно-аппаратный комплекс, который загружает ОС и тестирует аппаратное обеспечение при включении компьютера.

C начала нулевых BIOS стали постепенно заменять на похожую по задачам UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), но термин BIOS все еще используется как обобщенное название для системы, отвечающей за первоначальную загрузку компьютера.

Дмитрий Комиссаров говорит, что продукт уже тестируется с одним из производителей железа. Уже этой осенью он станет доступен для других участников, отметил он.

Сейчас в России разработкой BIOS занимаются также компании «Нуматех», RDW и другие, но адекватных оценок российского рынка таких разработчиков нет. В реестре отечественного софта их может быть много, а реальных игроков — четыре, считает Комиссаров.

С 2025 года объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ), которыми владеют, например, операторы связи, госорганы, операторы транспортной инфраструктуры, должны будут работать только на российском ПО. Список объектов утвердит правительство, BIOS также должна быть отечественной разработки, поэтому рынок таких систем довольно большой, отмечает собеседник среди разработчиков ПО.

«МойОфис» — пакет офисных приложений для корпоративных коммуникаций и работы с документами. Его разработчик — «Новые облачные технологии». Среди продуктов компании платформы «Документы», «Текст», «Таблица», «Презентация», «Почта», «Календарь», «Контакты» и др.

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