«Газпромбанк» ввел комиссию за SWIFT-переводы и хранение валюты

С 20 июля «Газпромбанк» вводит комиссию в размере 3% за любые SWIFT-переводы и зачисления на счета в банке долларов и евро, говорится в Telegram-канале кредитной организации.
Комиссия составит не менее 12 тыс. рублей. За хранение на счету более 10 тыс. долларов или евро ежедневно будет списываться 0,017% от общей суммы.
Кредитная организация также вводит комиссию в 3% за зачисление долларов и евро на счета — минимум 12 тыс. рублей, но не более суммы зачисления.
Банк рекомендовал клиентам «по возможности отказаться» от переводов в долларах и евро, так как «по независящим от него обстоятельствам не может гарантировать привычный высокий уровень сервиса и обеспечивать своевременное проведение платежей».
В марте банк запустил свой собственный платежный сервис GazpromPay, позволяющий совершать покупки с любых банковских карт в интернет-магазинах.
Фото на обложке: MediaGroup BestForYou / Shutterstock
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