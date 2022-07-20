Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Газпромбанк» ввел комиссию за SWIFT-переводы и хранение валюты

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С 20 июля «Газпромбанк» вводит комиссию в размере 3% за любые SWIFT-переводы и зачисления на счета в банке долларов и евро, говорится в Telegram-канале кредитной организации.

«Газпромбанк» ввел комиссию за SWIFT-переводы и хранение валюты

Комиссия составит не менее 12 тыс. рублей. За хранение на счету более 10 тыс. долларов или евро ежедневно будет списываться 0,017% от общей суммы.

Кредитная организация также вводит комиссию в 3% за зачисление долларов и евро на счета — минимум 12 тыс. рублей, но не более суммы зачисления.

Банк рекомендовал клиентам «по возможности отказаться» от переводов в долларах и евро, так как «по независящим от него обстоятельствам не может гарантировать привычный высокий уровень сервиса и обеспечивать своевременное проведение платежей».

В марте банк запустил свой собственный платежный сервис GazpromPay, позволяющий совершать покупки с любых банковских карт в интернет-магазинах.

Фото на обложке: MediaGroup BestForYou / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 10 советов, как не потерять деньги при отправке SWIFT-перевода за границу
  2. 2 Отключение SWIFT для российского бизнеса — прорвемся или катастрофа? Мнения разделились
  3. 3 Разморозка средств, комиссия за SWIFT-переводы: главные новости для бизнеса 20 июля
  4. 4 Гарантии «серой» техники, Mango на Ozon и цифровые шпионы: главные новости для бизнеса 19 июля
  5. 5 «Газпром» установил суточный рекорд по поставкам газа в Китай
Банк «Ак Барс»
Масштабная акция для новых клиентов. При оплате любых товаров и услуг кешбэк 10%
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

20 июля 2022

Tech Export to India

24 июля 2022

Акселератор от «Точки» и ОЭЗ «Иннополис»

27 июля 2022

39-й стартап-марафон Разведка совместно с StartupSamara

Все ВОЗМОЖНОСТИ