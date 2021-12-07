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«Комитет» продаст сервис коротких видео Coub

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Издательский дом «Комитет» намерен продать сервис коротких зацикленных видео Coub. Об этом в Facebook сообщил сооснователь «Комитета» Владислав Цыплухин.

«Комитет» продаст сервис коротких видео Coub

По его словам, за два года «Комитету» удалось более чем в два раза оптимизировать расходы сервиса. Сейчас техсодержание Coub обходится около 1,5 млн рублей (серверы, хранилище, CDN). Проект написан на Ruby.

«MAU на сайте — 3 млн, в эмбедах на сторонних сайтах — 5,5 млн. 65 тыс. загрузок видео в месяц, у проекта есть активное ядро. 25 млн просмотров видео в сутки и 760 млн — в месяц», — поделился Цыплухин показателями Coub.

Он добавил, что проект сможет вывести на окупаемость тот, кто умеет заниматься автоматизированной рекламой или имеет доступ к медийным бюджетам.

Предполагалось, что Coub станет четвертым и «самым необычным» проектом на платформе «Комитета».

«Необычным, потому что мы начнем работать с видео и распространим формат на все наши площадки. Но под привлечение инвестиций в прошлом году мы согласовали стратегию развития, в которую Coub в ближайшие три года никак не вписывается. Нам нужен фокус на собственном огромном продуктовом плане», — пояснил Цыплухин.

Издательский дом «Комитет» купил сервис в январе 2020 года. Такое решение, по словам Цыплухина, было принято, потому что у основателей закончились средства, проект ожидало закрытие, а в «Комитете» его всегда «искренне любили».

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Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock

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