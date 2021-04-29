7 из 10 российских компаний увеличат инвестиции в инновации в этом году – исследование

Большинство компаний на фоне экономически выгодного эффекта инноваций возвращаются к своим ранее «замороженным» инновационным проектам и планируют развивать их в этом году, гласят результаты исследования, проведенного компанией WikiVote.
О том, что они увеличат инвестиции в инновации, рассказали представители 74% опрошенных компаний. Вероятно, по причине того, что «компании получают вполне осязаемые результаты от инноваций», отметили в WikiVote.
«В основном это улучшение клиентского сервиса, сокращение расходов и усовершенствование бизнес-процессов. На втором месте – сокращение времени принятия решений, выявление проблем и создание новых сервисов и продуктов», – добавили авторы исследования.
Каждая вторая компания из опрошенных скорректировала свою стратегию после 2020 года, а каждая третья – начала более точно считать экономический эффект от внедрения инноваций.
В WikiVote подчеркнули, что немногие компании вводят инновации ради выхода на новые рынки, однако количество этих компаний будет расти, потому что пандемия изменила паттерны потребительского рынка, что подталкивает к цифровой трансформации даже те компании, которые не используют высокие технологии.
В исследовании WikiVote приняли участие 50 ведущих компаний из всех отраслей с выручкой более 50 млрд рублей в год.
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