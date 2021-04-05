От смартфонов до вина: как компании пытаются спасти сотрудников от выгорания

Ради защиты сотрудников от рабочей перегрузки компании не только не скупятся на премии и отпуска, но и активно придумывают новые способы, как сохранить продуктивность работников.

Крупнейшие мировые компании пытаются предотвратить выгорание своих сотрудников от чрезмерной работы. Ради этого они идут на самые изощрённые приёмы, пишет Financial Times.

Одной из последних компаний, решивших бороться с выгоранием, стала LinkedIn, заявившая об оплачиваемом недельном отпуске для большинства сотрудников по всему миру. Чуть меньше повезло служащим Citigroup — им лишь запретили рабочие видеозвонки по пятницам.

Однако самым популярным способом поддержки перерабатывающих сотрудников для большинства компаний по-прежнему остаются денежные премии. Например, после волны увольнений сотрудников и многочисленных жалоб на условия труда юридические фирмы Davis Polk & Wardwell и Simpson Thacher & Bartlett объявили о единовременных выплатах за оверворкинг во время пандемии: сумма премий составила от $12 до $64 тысяч.

Но в ряде случаев премии могут стать «золотыми наручниками», рассказал FT управляющий директор по подбору сотрудников в Major, Lindsey & Africa Натан Пирт. Этот термин хорошо подходит к ситуации в юридической сфере в Великобритании: один из юристов на условиях анонимности рассказал FT, что руководство его компании выплатило всем сотрудникам единовременную премию в £5 тысяч, но с жёстким условием — возврат денег в случае ухода из компании в течение года.

У юрфирм в США условия гораздо либеральнее: здесь предлагают начислять бонусы в зависимости от стажа и количества отработанных часов. В частности, компания Goodwin выплатит сотрудникам, отработавшим не менее 1850 часов, премии в два этапа — в июле и октябре. Не остаются в стороне и банки: Credit Suisse объявил о $20-тысячных премиях для аналитиков.

Однако компании не ограничиваются деньгами в качестве стимула: по данным Bloomberg, инвестиционный банк Jefferies предлагал сотрудникам на выбор тренажёры Peloton, продукцию Apple или зеркало для тренировок Mirror. Ещё дальше пошла фантазия у руководства Davis Polk: их сотрудники могут выбрать винные наборы или шопинг.

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Фото: homiel / Depositphotos