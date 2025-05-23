Компания президента Sminex Алексея Тулупова купила производителя готовой еды «Продмастер»

В контур сделки вошли производственный комплекс в Санкт-Петербурге площадью 6000 кв. м и около 1500 рецептур блюд. Выйдя на новый рынок, «Коломенский» сохранит компетенции приобретенной компании и придаст бизнесу индустриальный масштаб, заявили в «Коломенском». Сумму сделки в компании не раскрыли.

ООО «Продмастер» (Санкт-Петербург) принадлежал Алене Железогло (51%) и Ларисе Ларионовой (49%). Чистая прибыль компании в 2024 году достигла 354 млн рублей при выручке в 4,2 млрд рублей. На сайте компании указано, что это «семейный бизнес».

Производитель внедрил технологию Cook and chill: только что приготовленные блюда мгновенно охлаждаются и запечатываются в вакуумную упаковку, что позволяет хранить их до 10 дней. Компания называет своими партнерами федеральные сети: X5 Retail Group, «Магнит», «Вкусвилл», «Ашан», «Ленту». В сутки она выпускает более 140 тыс. готовых и упакованных блюд как классической, так и азиатской кухни, в том числе под СТМ.

«Мы приобрели одного из крупнейших игроков нового для нас рынка. Сейчас важно провести его плавную интеграцию в холдинг, сохранив коллектив и все компетенции по части продукта. Производство готовой еды останется нашим отдельным направлением, которое мы переведём в индустриальный формат и будем в него инвестировать», — заявил по итогам сделки владелец БКХ «Коломенский» Алексей Тулупов.

Приобретение «Продмастера» даст бизнесу синергетический эффект. В первую очередь это коснётся процессов закупки сырья и интеграции части производственных процессов. В изготовлении блюд компания использует свежую выпечку: тостовый хлеб, чиабатту, круассаны и другое.

По словам генерального директора БКХ «Коломенский» Дмитрия Козлова, комбинат будет развивать новое направление готовой еды на разных площадках. Например, категорию перекусов: сэндвичей, роллов и так далее — планируется развивать на заводе в Балашихе. Стоимость этого проекта составит более 900 млн рублей. Компания также будет выпускать готовую еду в замороженном виде.

За три года для БКХ «Коломенский» это уже четвертое крупное приобретение (ООО «Хлебный Дом», АО «Волжский пекарь», ГК «Дарница»). Купленные компании уже встроились в холдинговые структуры, а новые производственные площадки получили свыше 5,5 млрд рублей инвестиций для развития и обновления мощностей.

Ежемесячная выручка производителя хлеба БКХ «Коломенский» достигла 6 млрд рублей. За 2024 год выручка холдинга составила 60 млрд рублей.

«Алексей Тулупов действительно выглядит как предприниматель нового поколения — не боится заходить в незнакомые ниши, даже если изначально занимается совершенно другим бизнесом. Перейти от недвижимости к "кондитерке", а потом к готовой еде — это смелый шаг. Сегодня рынок готовой еды — не просто модное направление, а полноценный сектор с растущим спросом и огромным потенциалом», — пояснил Русбейс ведущий аналитик Amarkets Игорь Расторгуев.

По словам эксперта, спрос на готовую еду в России подогревается сразу несколькими тенденциями. Во-первых, ускорившийся ритм жизни: все меньше людей готовы тратить время на готовку. Во-вторых, растущее число одиночек и молодых семей, где никто не хочет или не умеет готовить. А главное — это повестка, связанная с распределением домашних обязанностей», — заключил эксперт.

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