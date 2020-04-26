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Компания #tceh проведет онлайн-митап по работе с данными
Новости
Юлиана Трегуб
22 апреля пройдет онлайн-митап «Big Data: как корпорации используют cloud tech для работы с данными» в ходе которого эксперты обсудят работу с большими данными и расскажут об облачных решениях в корпорациях.
Компания #tceh проведет онлайн-митап по работе с даннымиЮлиана Трегуб
На конференции выступят представители технологических компаний и IT-специалисты. Основные темы конференции: Cloud tech для Big Data, работа с большими данными в корпоративном контуре и облачная бизнес-аналитика.
Спикеры онлайн-митапа:
- Сергей Кондратьев, руководитель департамента облачных решений ПАО «ВымпелКом»;
- Всеволод Грабельников, архитектор облачных решений «Яндекс.Облако»;
- Александр Волынский, архитектор PaaS-продуктов Mail.ru Cloud Solutions;
- Екатерина Колпакова, руководитель и архитектор DWH в «Ситимобил» (модератор).
Подробная программа и регистрация доступны на сайте. Участие бесплатное.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
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