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Компания #tceh проведет онлайн-митап по работе с данными

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

22 апреля пройдет онлайн-митап «Big Data: как корпорации используют cloud tech для работы с данными» в ходе которого эксперты обсудят работу с большими данными и расскажут об облачных решениях в корпорациях.

Компания #tceh проведет онлайн-митап по работе с данными

На конференции выступят представители технологических компаний и IT-специалисты. Основные темы конференции: Cloud tech для Big Data, работа с большими данными в корпоративном контуре и облачная бизнес-аналитика.


Спикеры онлайн-митапа:


  • Сергей Кондратьев, руководитель департамента облачных решений ПАО «ВымпелКом»;
  • Всеволод Грабельников, архитектор облачных решений «Яндекс.Облако»;
  • Александр Волынский, архитектор PaaS-продуктов Mail.ru Cloud Solutions;
  • Екатерина Колпакова, руководитель и архитектор DWH в «Ситимобил» (модератор).


Подробная программа и регистрация доступны на сайте. Участие бесплатное.

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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