Toyota презентовала сразу 16 электрокаров

Компания Toyota провела масштабную пресс-конференцию, в ходе которой раскрыла планы по электрификации и представил миру сразу 16 концептуальных электромобилей. На рынок их планируется выпустить к 2030 году.

Как отметили в компании, к этому времени в линейке появится не менее 30 «зеленых» моделей во всех массовых сегментах рынка, среди которых кроссоверы, внедорожники, суперкары, пикапы и ультракомпактные сити-кары для начинающих водителей.

Электрический спорткар Toyota

На сегодняшний день в модельном ряду Toyota есть всего один серийный электромобиль — электрокроссовер bZ4X. Специалисты компании планируют расширить линейку моделей на батарейках рамным трехрядным внедорожником, компактными кроссоверами в стилистике C-HR, а также несколькими седанами, один из которых дизайнеры марки в ходе выступления представили в виде макета.

Электропикап Toyota

Компания также собирается выпустить «зеленый» аналог пикапа Tundra и возродить легендарный внедорожник FJ Cruiser в электрифицированном варианте. В компании уверены, что они станут достойными электроверсиями.

Электрический FJ Cruiser

Кроме того, Toyota готовит несколько электрических суперкаров. Флагманскую модель выпустят под брендом Lexus. Как заявляют разработчики, серийная модель сможет разгоняться до 100 км/ч за 2 секунды. Запас хода на одном заряде аккумулятора — до 700 км. Еще одним сегментом рынка, в котором появятся электрокары марки станут ультракомпактные сити-кары.

Электрический спорткар Lexus

Кроме этого, компания презентовала несколько необычных электрических новинок. Среди них ультракомпактные сити-кары.

Сити-кар Toyota

Ранее в компании также сообщали о планах строительства завода по производству аккумуляторов.

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Фото: Toyota