Компания Воложа вложит £200 млн в «фабрику ИИ» в Великобритании

Компания в IV квартале 2025 года начнет разворачивать 4 тыс. графических процессоров Nvidia Blackwell.

«Великобритания — это место, где ИИ создается, тестируется и внедряется в различных отраслях — от финтеха до естественных наук. Работая в этой стране, мы становимся ближе к стартапам, исследователям и лидерам предприятий, формирующим то, что станет будущим», — заявил Волож. Пресс-релиз о грядущих инвестициях опубликован на сайте Nebius Group.

«Фабрика ИИ» позволит британским фирмам — от стартапов до предприятий — создавать ИИ с использованием самых передовых вычислений.

«Базирующаяся в Великобритании инфраструктура Nvidia Blackwell Ultra от Nebius окажет поддержку британским инноваторам в разработке и внедрении передовых интеллектуальных, агентных и физических приложений искусственного интеллекта», — заявил директор Nvidia по продуктам для ускоренных вычислений Дэйв Сальватор.

Об инвестициях в Великобританию в июне объявил глава Nvidia Дженсен Хуан, назвав страну «замечательным местом» для этих целей. По его мнению, Британии «не хватает только одного» — суверенной ИИ-инфраструктуры.

Основатель компании Dsight Арсений Даббах прокомментировал для Русбейс планы Воложа.

«Проект очень крутой и похоже тут win-win для всех — Nebius, Великобритании, европейских технологических компаний и в целом рынка», — считает эксперт.

Для компании Воложа это стратегический ход для захвата рынка Великобритании, способ дистанцироваться от России, а также для обеспечения технологического лидерства с помощью дефицитных чипов Nvidia, добавил Даббах. Для Великобритании «фабрика ИИ» станет ключевым шаг к созданию «суверенного ИИ» и мощным стимулом для развития местных стартапов.

«Этот проект подкрепляет тренд на регионализацию ИИ-инфраструктуры и подчеркивает роль Nvidia в определении будущих технологических лидеров. В РФ таких аналогов нет, несмотря на то что "Сбер", "ВК", "Яндекс" и "Ростелеком" строят ЦОДы. Проекты в РФ ориентированы в основном на внутренний рынок с использованием внутренних ресурсов», — считает Арсений Даббах.

Nebius Group — это технологическая компания, которая сосредоточена на создании одной из крупнейших коммерческих инфраструктур для ИИ в мире. Она была сформирована в 2024 году после завершения реструктуризации и полного отделения от российского бизнеса Yandex. В рамках этого процесса все российские активы были проданы, а сам Yandex N.V. был переименован в Nebius Group. В декабре Nebius Group привлекла $700 млн от ряда инвесторов, включая Nvidia, венчурный фонд Accel и инвестфирму Orbis. Деньги пойдут на развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта в США и других странах.

Основным акционером Nebius является семейный траст Аркадия Воложа (LASTAR Trust), писал «Интерфакс».

Nebius Group ожидает увеличения выручки в 2025 году до $500-700 млн. В 2024 году выручка компании составила $117,5 млн, она выросла за год в 5,6 раза.

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