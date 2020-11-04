Исследование: компании урезали льготы и «плюшки» для своих сотрудников

Компании России стали экономить на компенсационном пакете для персонала. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

Работодатели сократили расходы на мотивацию сотрудников. Больше всего это коснулось тех, кто перешел на дистанционный формат работы из-за ограничений по COVID-19. Всех дополнительных льгот и компенсаций таких удаленщиков лишили 44% работодателей.

Почти 35% компаний отменили «плюшки» для тех, кто и до пандемии работал вне офиса. Каждая четвертая фирма сократила расходы на компенсационный пакет для продолжающих ходить на работу. Два года назад только 9% работодателей не предлагали дополнительных мотиваций для своих сотрудников.

Еще пару лет назад 49% фирм вкладывали средства в развитие сотрудников. Сейчас такую возможность для трудящихся очно сохранила треть опрошенных организаций. Обучать за свой счет постоянно работающих из дома продолжили 36% респондентов. Для сотрудников, временно отправленных на удаленку, оставили эту льготу 15% компаний.

Компании сократили компенсации за мобильную связь. За два года до пандемии 42% опрошенных оплачивали такие расходы за сотрудников. Сейчас 28% работодателей компенсируют связь работающим в офисе, 27% — персоналу на временной удаленке, 24% — постоянным дистанционным работникам.

Полисы добровольного медицинского страхования (ДМС) работникам предоставляли в 2016 году 24% компаний. В 2020 году 14% респондентов оставили ДМС для тех, кто продолжает работать очно, 11% — для сотрудников на удаленной работе, только 5% — тем, кто и до пандемии трудился дистанционно.

Затраты на спортивный досуг сотрудников, приходящих на работу, оставили 4% компаний (два года назад было 8%). Посещение бассейнов и тренажерных залов удаленщикам оплачивают 3% работодателей, только 1% — для тех, кто изначально был нанят на дистанционный формат.

Опрос проводился в 198 населенных пунктах по всей стране. В нем приняли участие почти 2 тысячи сотрудников по подбору персонала.

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