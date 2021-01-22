«Школа миллиардера» Forbes приглашает на мастер-класс по созданию сообщества вокруг бренда

Ирина Печёрская
4 февраля состоится бесплатный мастер-класс «Бизнес в стиле комьюнити», организованный «Школой миллиардера» Forbes. Своим опытом поделится Анна Гаан, основатель комьюнити-бюро COMPOT.
«Школа миллиардера» Forbes приглашает на мастер-класс по созданию сообщества вокруг брендаИрина Печёрская
Участники мастер-класса узнают:
- как формирование сообщества способствует росту компании ;
- что нужно для создания сообщества;
- какова роль собственника бизнеса в этом процессе.
Анна Гаан — предприниматель, основатель комьюнити-бюро COMPOT и топ-эксперт Института развития интернета по социальным медиа. Создала и развила более 100 корпоративных сообществ.
Для участия в мастер-классе нужна регистрация.
Фото на обложке: Andrii Yalanskyi/Shutterstock.com
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