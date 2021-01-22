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«Школа миллиардера» Forbes приглашает на мастер-класс по созданию сообщества вокруг бренда

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор

Ирина Печёрская

4 февраля состоится бесплатный мастер-класс «Бизнес в стиле комьюнити», организованный «Школой миллиардера» Forbes. Своим опытом поделится Анна Гаан, основатель комьюнити-бюро COMPOT.

«Школа миллиардера» Forbes приглашает на мастер-класс по созданию сообщества вокруг бренда

Роботы-хирурги, печать органов, «умный» пластырь. Кейсы о цифровой медицине.

Участники мастер-класса узнают:

  • как формирование сообщества способствует росту компании ;
  • что нужно для создания сообщества;
  • какова роль собственника бизнеса в этом процессе.

Анна Гаан — предприниматель, основатель комьюнити-бюро COMPOT и топ-эксперт Института развития интернета по социальным медиа. Создала и развила более 100 корпоративных сообществ.

Для участия в мастер-классе нужна регистрация.

Фото на обложке: Andrii Yalanskyi/Shutterstock.com

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