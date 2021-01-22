«Школа миллиардера» Forbes приглашает на мастер-класс по созданию сообщества вокруг бренда

Участники мастер-класса узнают:

как формирование сообщества способствует росту компании ;

что нужно для создания сообщества;

какова роль собственника бизнеса в этом процессе.

Анна Гаан — предприниматель, основатель комьюнити-бюро COMPOT и топ-эксперт Института развития интернета по социальным медиа. Создала и развила более 100 корпоративных сообществ.

Для участия в мастер-классе нужна регистрация.

Фото на обложке: Andrii Yalanskyi/Shutterstock.com